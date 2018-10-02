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У «ПортCity» – новий магазин. ФОТО*

У «ПортCity» – новий магазин. ФОТО*
20 липня в ТРЦ "ПортCity" відкрився новий магазин чоловічого одягу торгової марки TREND.

TREND - українська торгова марка, продукція якої виготовляється на закордонних фабриках. Це мережа магазинів чоловічого одягу та аксесуарів різних стилістичних спрямованостей - від класики до повсякденного стилю.

Оновлюючи свої колекції у TREND завжди беруть за основу якість та актуальність. Тому клієнти завжди залишаються задоволеними, і зробивши покупку одного разу, повертаються до магазину знову й знову.

Особливу увагу TREND приділяє вибору тканин, вони є натуральними та забезпечують максимальний комфорт і екологічність.

"Здійснюючи покупки у TREND Ви можете відчути себе особливими, а продавці-консультанти допоможуть створити Ваш індивідуальний образ та подарують гарний настрій. До того ж, в магазині бренду гарантовані знижки і спеціальні пропозиції чекають кожного клієнта", - йдеться у повідомлені.


У «ПортCity» – новий магазин. ФОТО*
У «ПортCity» – новий магазин. ФОТО*
У «ПортCity» – новий магазин. ФОТО*
У «ПортCity» – новий магазин. ФОТО*
У «ПортCity» – новий магазин. ФОТО*
У «ПортCity» – новий магазин. ФОТО*
У «ПортCity» – новий магазин. ФОТО*

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Теги: ПортCity, магазин, TREND
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