У «ПортCity» – новий магазин. ФОТО*
Сьогодні, 17:12
20 липня в ТРЦ "ПортCity" відкрився новий магазин чоловічого одягу торгової марки TREND.
TREND - українська торгова марка, продукція якої виготовляється на закордонних фабриках. Це мережа магазинів чоловічого одягу та аксесуарів різних стилістичних спрямованостей - від класики до повсякденного стилю.
Оновлюючи свої колекції у TREND завжди беруть за основу якість та актуальність. Тому клієнти завжди залишаються задоволеними, і зробивши покупку одного разу, повертаються до магазину знову й знову.
Особливу увагу TREND приділяє вибору тканин, вони є натуральними та забезпечують максимальний комфорт і екологічність.
"Здійснюючи покупки у TREND Ви можете відчути себе особливими, а продавці-консультанти допоможуть створити Ваш індивідуальний образ та подарують гарний настрій. До того ж, в магазині бренду гарантовані знижки і спеціальні пропозиції чекають кожного клієнта", - йдеться у повідомлені.
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TREND - українська торгова марка, продукція якої виготовляється на закордонних фабриках. Це мережа магазинів чоловічого одягу та аксесуарів різних стилістичних спрямованостей - від класики до повсякденного стилю.
Оновлюючи свої колекції у TREND завжди беруть за основу якість та актуальність. Тому клієнти завжди залишаються задоволеними, і зробивши покупку одного разу, повертаються до магазину знову й знову.
Особливу увагу TREND приділяє вибору тканин, вони є натуральними та забезпечують максимальний комфорт і екологічність.
"Здійснюючи покупки у TREND Ви можете відчути себе особливими, а продавці-консультанти допоможуть створити Ваш індивідуальний образ та подарують гарний настрій. До того ж, в магазині бренду гарантовані знижки і спеціальні пропозиції чекають кожного клієнта", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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