У селі на Волині 583 споживачів декілька днів сидітимуть без газу

У селі Жиричі Ратнівського району через ремонтні роботи не буде газу.Так, у зв’язку з цим буде тимчасово припинено газопостачання до населеного пункту 23 липня з 09:00 до 16:00 26 липня, - інформує прес-служба “Волиньгазу”.Зазначається, що у ході робіт буде виконано комплексне приладове обстеження розподільних газопроводів, підземних газопроводів-вводів та перевірка щільності внутрішньобудинкової системи газопостачання житлових будинків, а також проводитиметься заміна газорегулюючого обладнання.Відновлення газопостачання 583 споживачам газу відбудеться 26 липня, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.