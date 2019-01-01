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У селі на Волині 583 споживачів декілька днів сидітимуть без газу

У селі на Волині 583 споживачів декілька днів сидітимуть без газу
У селі Жиричі Ратнівського району через ремонтні роботи не буде газу.

Так, у зв’язку з цим буде тимчасово припинено газопостачання до населеного пункту 23 липня з 09:00 до 16:00 26 липня, - інформує прес-служба “Волиньгазу”.

Зазначається, що у ході робіт буде виконано комплексне приладове обстеження розподільних газопроводів, підземних газопроводів-вводів та перевірка щільності внутрішньобудинкової системи газопостачання житлових будинків, а також проводитиметься заміна газорегулюючого обладнання.

Відновлення газопостачання 583 споживачам газу відбудеться 26 липня, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.


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Теги: газ
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