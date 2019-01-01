В Україні зросли ціни на житло
Сьогодні, 17:43
За 6 місяців 2019 року індекс цін на житло в Україні на первинному ринку зріс на 6%, а на вторинному - на майже 12% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на дані Державної служби статистики України.
Згідно з даними Держстату, з січня по червень 2019 року в Україні зросли ціни на первинному ринку житла - на 6%, а на вторинному — на 11,9% у порівнянні з першим півріччям 2018 року.
Так, на первинному ринку житла в Україні за зазначений період зросли ціни на: однокімнатні квартири - на 4,5%; двокімнатні квартири - на 5,7% та на трикімнатні квартири - на 10,3%.
За перше півріччя цього року також зросли ціни на вторинному ринку житла: на однокімнатні квартири - на 9,3%; на двокімнатні квартири - на 13,4% та на трикімнатні квартири - на 12,6%.
У 2018 році ціни на житло в Україні зросли на 5,4% на первинному ринку житла та на 5% на вторинному у порівнянні з 2017 роком.
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Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на дані Державної служби статистики України.
Згідно з даними Держстату, з січня по червень 2019 року в Україні зросли ціни на первинному ринку житла - на 6%, а на вторинному — на 11,9% у порівнянні з першим півріччям 2018 року.
Так, на первинному ринку житла в Україні за зазначений період зросли ціни на: однокімнатні квартири - на 4,5%; двокімнатні квартири - на 5,7% та на трикімнатні квартири - на 10,3%.
За перше півріччя цього року також зросли ціни на вторинному ринку житла: на однокімнатні квартири - на 9,3%; на двокімнатні квартири - на 13,4% та на трикімнатні квартири - на 12,6%.
У 2018 році ціни на житло в Україні зросли на 5,4% на первинному ринку житла та на 5% на вторинному у порівнянні з 2017 роком.
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