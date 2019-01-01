Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 23 липня
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько +13…+15 градусів, удень – +22…+24. Вітер західний, північно-західний і північний, 1-6 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність.
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У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько +13…+15 градусів, удень – +22…+24. Вітер західний, північно-західний і північний, 1-6 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність.
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