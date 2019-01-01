Через фінансові махінації звільнили трьох волинських посадовців





Так, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення звільнили трьох волинських посадовців, - інформує



За недотримання законодавства до адміністративної відповідальності за вчинені фінансові порушення притягнуто 30 посадових осіб із накладанням штрафів на суму 5,6 тисяч гривень.



До правоохоронних органів передали 15 кримінальних проваджень та оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення 5-м особам.



З початку року з метою відшкодування винними особами втрат фінансових та матеріальних ресурсів, аудитори ініціювали перед органами прокуратури, об’єктом контролю та іншими державними органами 9 позовів, до суду пред’явили 1 позов на суму 320,7 тисяч гривень.



За результатами проведених заходів державного фінансового контролю із посад звільнили трьох посадових осіб.



За результатами проведених заходів державного фінансового контролю керівники місцевих органів влади та підприємств прийняли 34 управлінські рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У січні–червні цього року волинські фахівці забезпечили усунення порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на 17,5 мільйонів гривень, у тому числі за порушеннями, що виявлені у попередніх роках, – приблизно 14 мільйонів гривень.Так, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення звільнили трьох волинських посадовців, - інформує Урядовий портал За недотримання законодавства до адміністративної відповідальності за вчинені фінансові порушення притягнуто 30 посадових осіб із накладанням штрафів на суму 5,6 тисяч гривень.До правоохоронних органів передали 15 кримінальних проваджень та оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення 5-м особам.З початку року з метою відшкодування винними особами втрат фінансових та матеріальних ресурсів, аудитори ініціювали перед органами прокуратури, об’єктом контролю та іншими державними органами 9 позовів, до суду пред’явили 1 позов на суму 320,7 тисяч гривень.За результатами проведених заходів державного фінансового контролю із посад звільнили трьох посадових осіб.За результатами проведених заходів державного фінансового контролю керівники місцевих органів влади та підприємств прийняли 34 управлінські рішення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію