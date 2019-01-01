вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Суд звільнив колишнього регіонала Єфремова з-під варти

Суд звільнив колишнього регіонала Єфремова з-під варти
Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід екс-голові фракції "Партії регіонів" Олександру Єфремову, якого обвинувачують у вчиненні державної зради, з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова, - пише УНІАН.

"Єфремову змінено запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт. Негайно їде додому в Київ", - написала вона.

Єфремова затримали у липні 2016 року в аеропорту "Бориспіль". У січні 2017 року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо Єфремова, якого звинувачують в організації захоплення терористами будівлі Луганської облдержадміністрації; в пособництві в захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області; у скоєнні умисних дій з метою зміни кордонів території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню і діяльності терористичної організації "ЛНР"; державній зраді.

Єфремова утримують в СІЗО у Старобільську.

Справу проти Єфремова розглядав Старобільський районний суд Луганської області, але 8 липня Верховний суд за клопотанням адвокатів Єфремова ухвалив рішення, згідно з яким надалі його судитумуть у Києві.

Як повідомив адвокат Єфремова Олександр Мельников, захисники звернулися щодо зміни підсудності через те, що в Луганській та Харківській областях дуже мало діючих суддів, що призводить до затягування процесу на роки.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
"він відкрив двері війні"!
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 23 липня
Сьогодні, 19:00
1000 доларів – лише перший транш: деталі викриття хабарниці з Луцькради. ВІДЕО
Сьогодні, 18:50
Суд звільнив колишнього регіонала Єфремова з-під варти
Сьогодні, 18:35
Студент з Луцька виготовляв та продавав порно з жінками, які не знали про відеозйомку
Сьогодні, 18:15
Через фінансові махінації звільнили трьох волинських посадовців
Сьогодні, 18:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин у складі паралімпійської збірної України з футболу виборов срібло на чемпіонаті світу
Сьогодні, 19:13
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 23 липня
Сьогодні, 19:00
 0
1000 доларів – лише перший транш: деталі викриття хабарниці з Луцькради. ВІДЕО
Сьогодні, 18:50
 0
Суд звільнив колишнього регіонала Єфремова з-під варти
Сьогодні, 18:35
 0
Студент з Луцька виготовляв та продавав порно з жінками, які не знали про відеозйомку
Сьогодні, 18:15
 0
Медіа
відео
1/8
﻿