Суд звільнив колишнього регіонала Єфремова з-під варти

Олександру Єфремову, якого обвинувачують у вчиненні державної зради, з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.



Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова, - пише



"Єфремову змінено запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт. Негайно їде додому в Київ", - написала вона.



Єфремова затримали у липні 2016 року в аеропорту "Бориспіль". У січні 2017 року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо Єфремова, якого звинувачують в організації захоплення терористами будівлі Луганської облдержадміністрації; в пособництві в захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області; у скоєнні умисних дій з метою зміни кордонів території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню і діяльності терористичної організації "ЛНР"; державній зраді.



Єфремова утримують в СІЗО у Старобільську.



Справу проти Єфремова розглядав Старобільський районний суд Луганської області, але 8 липня Верховний суд за клопотанням адвокатів Єфремова ухвалив рішення, згідно з яким надалі його судитумуть у Києві.



Як повідомив адвокат Єфремова Олександр Мельников, захисники звернулися щодо зміни підсудності через те, що в Луганській та Харківській областях дуже мало діючих суддів, що призводить до затягування процесу на роки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід екс-голові фракції "Партії регіонів", якого обвинувачують у вчиненні державної зради, з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова, - пише УНІАН "Єфремову змінено запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт. Негайно їде додому в Київ", - написала вона.Єфремова затримали у липні 2016 року в аеропорту "Бориспіль". У січні 2017 року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо Єфремова, якого звинувачують в організації захоплення терористами будівлі Луганської облдержадміністрації; в пособництві в захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області; у скоєнні умисних дій з метою зміни кордонів території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню і діяльності терористичної організації "ЛНР"; державній зраді.Єфремова утримують в СІЗО у Старобільську.Справу проти Єфремова розглядав Старобільський районний суд Луганської області, але 8 липня Верховний суд за клопотанням адвокатів Єфремова ухвалив рішення, згідно з яким надалі його судитумуть у Києві.Як повідомив адвокат Єфремова Олександр Мельников, захисники звернулися щодо зміни підсудності через те, що в Луганській та Харківській областях дуже мало діючих суддів, що призводить до затягування процесу на роки.

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