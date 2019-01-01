Суд звільнив колишнього регіонала Єфремова з-під варти
Сьогодні, 18:35
Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід екс-голові фракції "Партії регіонів" Олександру Єфремову, якого обвинувачують у вчиненні державної зради, з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова, - пише УНІАН.
"Єфремову змінено запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт. Негайно їде додому в Київ", - написала вона.
Єфремова затримали у липні 2016 року в аеропорту "Бориспіль". У січні 2017 року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо Єфремова, якого звинувачують в організації захоплення терористами будівлі Луганської облдержадміністрації; в пособництві в захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області; у скоєнні умисних дій з метою зміни кордонів території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню і діяльності терористичної організації "ЛНР"; державній зраді.
Єфремова утримують в СІЗО у Старобільську.
Справу проти Єфремова розглядав Старобільський районний суд Луганської області, але 8 липня Верховний суд за клопотанням адвокатів Єфремова ухвалив рішення, згідно з яким надалі його судитумуть у Києві.
Як повідомив адвокат Єфремова Олександр Мельников, захисники звернулися щодо зміни підсудності через те, що в Луганській та Харківській областях дуже мало діючих суддів, що призводить до затягування процесу на роки.
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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова, - пише УНІАН.
"Єфремову змінено запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт. Негайно їде додому в Київ", - написала вона.
Єфремова затримали у липні 2016 року в аеропорту "Бориспіль". У січні 2017 року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо Єфремова, якого звинувачують в організації захоплення терористами будівлі Луганської облдержадміністрації; в пособництві в захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області; у скоєнні умисних дій з метою зміни кордонів території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню і діяльності терористичної організації "ЛНР"; державній зраді.
Єфремова утримують в СІЗО у Старобільську.
Справу проти Єфремова розглядав Старобільський районний суд Луганської області, але 8 липня Верховний суд за клопотанням адвокатів Єфремова ухвалив рішення, згідно з яким надалі його судитумуть у Києві.
Як повідомив адвокат Єфремова Олександр Мельников, захисники звернулися щодо зміни підсудності через те, що в Луганській та Харківській областях дуже мало діючих суддів, що призводить до затягування процесу на роки.
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Коментарі 1
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