1000 доларів – лише перший транш: деталі викриття хабарниці з Луцькради. ВІДЕО

На хабарях сьогодні, 22 липня, викрили посадовицю департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради.У СБУ розповіли деталі, повідомляє прес-служба структури.Інформують, що оперативники спецслужби встановили, що чиновниця налагодила механізм вимагання грошей від громадян – учасників бойових дій за постановку на квартирний облік та сприяння у безперешкодній виплаті грошової компенсації за придбання житла.Співробітники СБУ задокументували факт вимагання зловмисницею за свої «послуги» дві тисячі американських доларів. Першу половину від вказаної суми хабаря посадовець мала отримати за призначення грошової компенсації, другу – після одержання громадянином встановленої законом виплати.Правоохоронці затримали чиновницю в обласному центрі під час одержання тисячі американських доларів – першої частини неправомірної вигоди.Вирішують питання щодо повідомлення затриманій про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших ймовірних фактів протиправної діяльності.Заходи з викриття зловмисниці проводились спільно з прокуратурою області.Нагадаємо,, яка обіймає посаду спеціаліста одного з відділів департаменту житлово-комунального господарства Луцькради.