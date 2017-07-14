«Округ Гузя»: порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ

Відомі остаточні результати підрахунку голосів виборців на одномандатному виборчому окрузі №19 (міста Володимир-Волинський, Нововолинськ, Володимир-Волинський, Іваничівський, Любомльський райони).Так, беззаперечним лідером, а отже – і нардепом від округу стає(самовисування), який і зараз представляє інтереси округу у Верховній Раді. Свої голоси йому віддали 59,69% з тих, хто проголосував на окрузі (41 106 людей).Друге місце – у кандидата від «Слуги народу». У нього – 16,52% (11 380 голосів).На третьому місці – самовисуванецьз результатом у 8,30% (5 718 голосів).Як виглядають нижчі щаблі результатів голосування, пропонуємо переглянути у таблиці.