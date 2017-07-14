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«Округ Гузя»: порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ

«Округ Гузя»: порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ
Відомі остаточні результати підрахунку голосів виборців на одномандатному виборчому окрузі №19 (міста Володимир-Волинський, Нововолинськ, Володимир-Волинський, Іваничівський, Любомльський райони).

Так, беззаперечним лідером, а отже – і нардепом від округу стає Ігор Гузь (самовисування), який і зараз представляє інтереси округу у Верховній Раді. Свої голоси йому віддали 59,69% з тих, хто проголосував на окрузі (41 106 людей).

Друге місце – у кандидата від «Слуги народу» Назара Мисковця. У нього – 16,52% (11 380 голосів).

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На третьому місці – самовисуванець Микола Юнак з результатом у 8,30% (5 718 голосів).

Як виглядають нижчі щаблі результатів голосування, пропонуємо переглянути у таблиці.

«Округ Гузя»: порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ




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Теги: округ №19, Ігор Гузь
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