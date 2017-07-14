«Округ Гузя»: порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ
Сьогодні, 16:35
Відомі остаточні результати підрахунку голосів виборців на одномандатному виборчому окрузі №19 (міста Володимир-Волинський, Нововолинськ, Володимир-Волинський, Іваничівський, Любомльський райони).
Так, беззаперечним лідером, а отже – і нардепом від округу стає Ігор Гузь (самовисування), який і зараз представляє інтереси округу у Верховній Раді. Свої голоси йому віддали 59,69% з тих, хто проголосував на окрузі (41 106 людей).
Друге місце – у кандидата від «Слуги народу» Назара Мисковця. У нього – 16,52% (11 380 голосів).
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На третьому місці – самовисуванець Микола Юнак з результатом у 8,30% (5 718 голосів).
Як виглядають нижчі щаблі результатів голосування, пропонуємо переглянути у таблиці.
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Так, беззаперечним лідером, а отже – і нардепом від округу стає Ігор Гузь (самовисування), який і зараз представляє інтереси округу у Верховній Раді. Свої голоси йому віддали 59,69% з тих, хто проголосував на окрузі (41 106 людей).
Друге місце – у кандидата від «Слуги народу» Назара Мисковця. У нього – 16,52% (11 380 голосів).
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ
На третьому місці – самовисуванець Микола Юнак з результатом у 8,30% (5 718 голосів).
Як виглядають нижчі щаблі результатів голосування, пропонуємо переглянути у таблиці.
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