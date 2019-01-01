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«Будемо і далі реалізовувати передвиборчу програму», - Тарас Шкітер про роботу після виборів

«Будемо і далі реалізовувати передвиборчу програму», - Тарас Шкітер про роботу після виборів
Журналіст Тарас Шкітер, який був кандидатом у народні депутати від Луцька, подякував лучанам за участь у виборах та запевнив, що незалежно від результатів виборів разом з командою продовжить працювати на благо міста.

Про це співзасновник Громадянського руху «СВІДОМІ» написав на своїй сторінці у Facebook.

«Дорогі друзі, колеги, партнери, прихильники і волонтери, та усі лучани, які повірили мені та нашій команді, я надзвичайно вдячний вам за вашу підтримку! Я дякую усім лучанам, незалежно від того, якими були їхні політичні уподобання. Дякую усім, хто вчора прийшов на дільниці та проголосував», - йдеться у дописі.

«Незважаючи на результати виборів, запевняю вас, що наша команда і далі буде працювати для лучан.
Офіс Громадянського Руху «СВІДОМІ» працює у «CITY PARKу» за адресою проспект Волі, 49 а. Він завжди відкритий для нових ідей та пропозицій», - додав молодий політик.

Він запевнив, що «СВІДОМІ» продовжать розвивати проекти, якими і далі можуть скористатися мешканці Луцька. Зокрема це безкоштовні перегляди фільмів та театральних вистав для пенсіонерів, відкриті зустрічі з успішними та відомими українцями, робота в округах без депутатів і багато інших ініціатив.

«Мою передвиборчу програму ми і далі будемо реалізовувати, бо вона грунтуються на бажаннях лучан та н»аших довгострокових цілях. Ціную підтримку кожного з вас і переконаний, що разом свідомі лучани зроблять ще багато реальних справ на користь нашого міста», - підсував Тарас Шкітер.


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Теги: Тарас Шкітер, Луцьк
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Коментарі 1
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Ну подивимось! Буде гарно реалізовувати, може кандидатом на мера буде.
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