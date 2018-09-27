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Україну відвідає представник США Курт Волкер

Україну відвідає представник США Курт Волкер
Спеціальний представник Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер на тижні планує відвідати Україну з візитом.

Про це повідомляє УНН.

”Вітання народу України - рішуче голосування за реформи! З нетерпінням очікую на зустріч і в Україні на цьому тижні”, - наголосив Волкер.

Крім того, у мікроблозі Волкер зазначає, що він обговорив результати виборів в Україні з помічником Держсекретаря США Кларком Купером.

Йшлося про надання допомоги США "на підтримку розвитку стабільної, демократичної, процвітаючої та вільної України".

Нагадаємо, посольство США дало оцінку позачерговим виборам до Ради.

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Теги: Курт Волкер, Україна, США
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