Україну відвідає представник США Курт Волкер





Про це повідомляє



”Вітання народу України - рішуче голосування за реформи! З нетерпінням очікую на зустріч і в Україні на цьому тижні”, - наголосив Волкер.



Крім того, у мікроблозі Волкер зазначає, що він обговорив результати виборів в Україні з помічником Держсекретаря США Кларком Купером.



Йшлося про надання допомоги США "на підтримку розвитку стабільної, демократичної, процвітаючої та вільної України".



Нагадаємо, посольство США дало оцінку позачерговим виборам до Ради.

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