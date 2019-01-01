23 липня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження заступник голови Любешівської райдержадміністрації Сергій Фесик (на фото).
Також день народження у першого заступника міського голови Луцька Григорія Недопада та директора Автомобільної школи Волинської обласної всеукраїнської спілки автомобілістів Петра Кравчука.
Вітаємо їх, а також іменинників сьогоднішнього дня – чоловіків з іменами Антон, Данило, Леонтій.
Зичимо усім міцного здоров'я, достатку й любові.
23 липня 1944-го – дата визволення Горохова від німецьких окупантів. Відбулося визволення останніх населених пунктів Волині.
У цей день 1989-го в Луцьку відбувся перший мітинг-реквієм пам’яті жертв сталінських репресій 30- 40-х років. Незважаючи на заборону, в мітингу взяли участь близько трьох тисяч лучан та гостей з багатьох районів області.
Тоді волиняни дізналися про масовий розстріл безневинних людей у Луцькій тюрмі.
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Також день народження у першого заступника міського голови Луцька Григорія Недопада та директора Автомобільної школи Волинської обласної всеукраїнської спілки автомобілістів Петра Кравчука.
Вітаємо їх, а також іменинників сьогоднішнього дня – чоловіків з іменами Антон, Данило, Леонтій.
Зичимо усім міцного здоров'я, достатку й любові.
23 липня 1944-го – дата визволення Горохова від німецьких окупантів. Відбулося визволення останніх населених пунктів Волині.
У цей день 1989-го в Луцьку відбувся перший мітинг-реквієм пам’яті жертв сталінських репресій 30- 40-х років. Незважаючи на заборону, в мітингу взяли участь близько трьох тисяч лучан та гостей з багатьох районів області.
Тоді волиняни дізналися про масовий розстріл безневинних людей у Луцькій тюрмі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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