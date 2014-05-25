Перерізали горло: під Києвом по-звірячому вбили людину. ВІДЕО





Загиблий – військовий, однак останній час займав посаду директора в одній з компаній із переробки паперових відходів, - повідомляє



У Славутич Юрій приїхав проголосувати на виборах.



"У ніч на неділю, 21 липня, Юрко разом з друзями перебував в одному з барів. На відео, зняте камерою спостереження, яке ми переглядали, видно, як до нього підійшов якийсь чоловік. Після короткої розмови він почав бити Юру", – розповіла нам знайома загиблого, яка попросила не називати її ім'я.



За словами друзів Юрія, їх товариша провокували вийти на вулицю, але він з друзями не повівся на провокацію.



"Близько п'ятої ранку заклад закрився і компанія вийшла з бару. Там Юрка вже чекали як мінімум три людини. Зав'язалася бійка. Все відбулося дуже швидко. В кінці бійки двоє з тих виродків, інакше їх не назвеш, тримали Юру за руки, а третій завдав єдиний смертельний удар", – розповіли друзі загиблого.



У прес-службі поліції Київщини повідомили, що протягом кількох годин правоохоронцям вдалося затримати двох підозрюваних.



"У ході оперативно-розшукових заходів встановили і місце перебування людини, яка завдала смертельне ножове поранення. Але перед затриманням він вирішив самостійно вийти до працівників правоохоронних органів", – повідомили у відомстві.



Між тим друзі загиблого зазначають, що протягом неділі, підозрюваних у вбивстві з невідомих їм причин нібито двічі відпускали і знову затримували.



Також друзям Булатова називають імена ймовірних зловмисників.



"Удар наносив Євген С., а Дмитро Р. і Армен Х. тримали Юру за руки. Ці люди – відомі в Славутичі кримінальні особистості. З чуток, вони поширюють наркотиками і промишляють рекетом", – розповіли наші співрозмовники.



На сьогоднішній день кримінальне провадження відкрите за статтею 115 ч. 2 п.7 КК (умисне вбивство). Санкція передбачає до 15 років позбавлення волі. У поліції зазначають, що в суд направлено клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваним у вигляді утримання під вартою.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Славутич Київської області троє чоловіків напали та зарізали чоловіка.Загиблий – військовий, однак останній час займав посаду директора в одній з компаній із переробки паперових відходів, - повідомляє OBOZREVATEL У Славутич Юрій приїхав проголосувати на виборах."У ніч на неділю, 21 липня, Юрко разом з друзями перебував в одному з барів. На відео, зняте камерою спостереження, яке ми переглядали, видно, як до нього підійшов якийсь чоловік. Після короткої розмови він почав бити Юру", – розповіла нам знайома загиблого, яка попросила не називати її ім'я.За словами друзів Юрія, їх товариша провокували вийти на вулицю, але він з друзями не повівся на провокацію."Близько п'ятої ранку заклад закрився і компанія вийшла з бару. Там Юрка вже чекали як мінімум три людини. Зав'язалася бійка. Все відбулося дуже швидко. В кінці бійки двоє з тих виродків, інакше їх не назвеш, тримали Юру за руки, а третій завдав єдиний смертельний удар", – розповіли друзі загиблого.У прес-службі поліції Київщини повідомили, що протягом кількох годин правоохоронцям вдалося затримати двох підозрюваних."У ході оперативно-розшукових заходів встановили і місце перебування людини, яка завдала смертельне ножове поранення. Але перед затриманням він вирішив самостійно вийти до працівників правоохоронних органів", – повідомили у відомстві.Між тим друзі загиблого зазначають, що протягом неділі, підозрюваних у вбивстві з невідомих їм причин нібито двічі відпускали і знову затримували.Також друзям Булатова називають імена ймовірних зловмисників."Удар наносив Євген С., а Дмитро Р. і Армен Х. тримали Юру за руки. Ці люди – відомі в Славутичі кримінальні особистості. З чуток, вони поширюють наркотиками і промишляють рекетом", – розповіли наші співрозмовники.На сьогоднішній день кримінальне провадження відкрите за статтею 115 ч. 2 п.7 КК (умисне вбивство). Санкція передбачає до 15 років позбавлення волі. У поліції зазначають, що в суд направлено клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваним у вигляді утримання під вартою.

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