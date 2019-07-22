Повідомили, як, коли і на скільки в Україні подорожчають продукти





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"Останні затверджені Кабміном прогнози передбачають два сценарії економічного розвитку України в частині динаміки нарощування експорту - «обережний» і прискорений. Але яким би шляхом не пішла наша країна, подорожчання продовольчого кошика неминуче: в розрахунки кожної версії прогнозу заклали щорічне зростання цін", - йдеться в метріалі.



Згідно з першим сценарієм за 2020 рік подорожчання складе 6%, в 2021% - 5,7%, а у 2022 вже 5,3%.



Другий сценарій передбачає, що споживчі ціни будуть рости прискореними темпами: на 6,5% в 2020 році, на 7,1% - в 2021 році,

і на 7% - в 2022 році.



Збільшення дефіциту торгового балансу України і цін на агропродукцію на нашому внутрішньому ринку відбувається вже зараз.



Економіст Олег Пендзин розповів, що затребувана в Євросоюзі українська сільгосппродукція вже продається на домашньому ринку за цілком європейськими цінами. І навіть вище.



Наприклад, хліб в Литві на третину дешевше, ніж в Україні. Тільки за 2018 рік, за оцінкою Пендзина, подорожчання склало близько 20%.



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