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В Україні з`являться «розумні» парковки

В Україні з`являться «розумні» парковки
В Україні в рамках реалізації проекту Vodafone Smart City з'явилася перша «розумна» парковка Smart Parking.

Поки вона працює в тестовому режимі, - повідомляє Autonews.

Водії за допомогою мобільного додатку можуть відслідковувати наявність вільних місць на цій парковці. Також через смартфон можна оплатити стоянку.

Компанія Vodafone поки не відзвітувала про роботу першої «розумної» парковки. За неофіційними даними вона зарекомендувала себе добре.

Поки в тестовому режимі вона працює лише в Харкові. Якщо тестування парковки Smart Parking пройде успішно, Vodafone встановить подібні системи на всіх муніципальних харківських парковках. Завдяки цьому харківські автомобілісти зможуть легко знаходити вільні місця для своїх «залізних коней».

Крім того, це має привести до зменшення дорожніх «пробок».

«Розумні» парковки вже впроваджені в деяких країнах. Наприклад, вони є в ОАЕ.

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Теги: авто, парковка
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