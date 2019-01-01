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«Олімпійські» змагання та майстер-класи з плавання: як у волинських таборах відпочиває дітвора. ФОТО

«Олімпійські» змагання та майстер-класи з плавання: як у волинських таборах відпочиває дітвора. ФОТО
У дитячо-оздоровчих таборах Волинської області відбувається багато цікавих заходів. Зокрема, днями юних відпочивальників чекало спортивне свято та майстер-класи з плавання.

18-21 липня 2019 року в дитячо-оздоровчих таборах Шацького району «Супутник» села Світязь та «Світязь» села Пульмо відбулися фізкультурно- оздоровчі та спортивно-масові заходи за Всеукраїнськими програмами «Олімпійське літо» та «Школа плавання», - повідомляє Волинський обласний центр фізичного здоров`я "Спорт для всіх".

Працівники центру організували для дітей спортивне свято. Програма заходів в рамках «Олімпійське літо», включала змагання з спортивних естафетах «Веселі старти», гри у волейбол, настільний хокей, перетягування линви та змагання з дартсу, а також конкурси з крутіння обруча, силомір, та стрибків на скакалці, у заходах взяло участь понад 400 учасників.
«Олімпійські» змагання та майстер-класи з плавання: як у волинських таборах відпочиває дітвора. ФОТО
«Олімпійські» змагання та майстер-класи з плавання: як у волинських таборах відпочиває дітвора. ФОТО
«Олімпійські» змагання та майстер-класи з плавання: як у волинських таборах відпочиває дітвора. ФОТО


Під час проведення заходів «Я вмію плавати» «Школа плавання» працівники ВОЦФЗН «Спорт для всіх» ознайомили дітей з технікою безпеки та правилами поведінки під час проведення занять з плавання на відкритих водоймах. А також навчали дітей спеціальних вправ техніки плавання з використанням допоміжних засобів (плавальних дошок, м’ячів, кругів).
«Олімпійські» змагання та майстер-класи з плавання: як у волинських таборах відпочиває дітвора. ФОТО
«Олімпійські» змагання та майстер-класи з плавання: як у волинських таборах відпочиває дітвора. ФОТО

У всіх заходах діти із задоволенням приймали участь як на суходолі так і у воді.

Усіх учасників фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів було відзначили грамотами та призами, (спортивним інвентарем та атрибутикою) від Всеукраїнського та Волинського обласного центрів ФЗН «Спорт для всіх» та відділення НОК України у Волинській області.
«Олімпійські» змагання та майстер-класи з плавання: як у волинських таборах відпочиває дітвора. ФОТО
«Олімпійські» змагання та майстер-класи з плавання: як у волинських таборах відпочиває дітвора. ФОТО
«Олімпійські» змагання та майстер-класи з плавання: як у волинських таборах відпочиває дітвора. ФОТО
«Олімпійські» змагання та майстер-класи з плавання: як у волинських таборах відпочиває дітвора. ФОТО
«Олімпійські» змагання та майстер-класи з плавання: як у волинських таборах відпочиває дітвора. ФОТО
«Олімпійські» змагання та майстер-класи з плавання: як у волинських таборах відпочиває дітвора. ФОТО


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Теги: Волинь, відпочинок, Світязь
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