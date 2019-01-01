Волинянин стане експертом на каналі Футбол1
Сьогодні, 05:28
Колишній гравець «Шахтаря», екстренер «Олімпіка», лучанин В`ячеслав Шевчук працюватиме на каналі Футбол.
Уродженець Луцька буде експертом в програмі «Великий футбол», - повідомляє Sport Arena.
Раніше Шевчук вже був експертом на ТК Футбол 1/2, але в жовтні минулого року очолив «Олімпік». У квітні донецький клуб оголосив про відхід тренера.
Після звільнення Шевчук заявляв, що не планує повертатися до роботи в найближчі місяці. Ексгравець «Шахтаря» і збірної України хотів набратися досвіду за кордоном.
Шевчук відомий перш за все виступами за Шахтар в 2000-01 роках, а також з 2005 по 2016 рік. В цілому зіграв за гірників 162 матчі, забив 4 голи. Також на його рахунку 54 матчі за збірну України.
Нагадаємо, що ведучий програми Великий футбол - Олександр Денисов, а експерти - Віктор Леоненко та Михайло Метревелі.
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Уродженець Луцька буде експертом в програмі «Великий футбол», - повідомляє Sport Arena.
Раніше Шевчук вже був експертом на ТК Футбол 1/2, але в жовтні минулого року очолив «Олімпік». У квітні донецький клуб оголосив про відхід тренера.
Після звільнення Шевчук заявляв, що не планує повертатися до роботи в найближчі місяці. Ексгравець «Шахтаря» і збірної України хотів набратися досвіду за кордоном.
Шевчук відомий перш за все виступами за Шахтар в 2000-01 роках, а також з 2005 по 2016 рік. В цілому зіграв за гірників 162 матчі, забив 4 голи. Також на його рахунку 54 матчі за збірну України.
Нагадаємо, що ведучий програми Великий футбол - Олександр Денисов, а експерти - Віктор Леоненко та Михайло Метревелі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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