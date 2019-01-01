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Волинянин стане експертом на каналі Футбол1

Волинянин стане експертом на каналі Футбол1
Колишній гравець «Шахтаря», екстренер «Олімпіка», лучанин В`ячеслав Шевчук працюватиме на каналі Футбол.

Уродженець Луцька буде експертом в програмі «Великий футбол», - повідомляє Sport Arena.

Раніше Шевчук вже був експертом на ТК Футбол 1/2, але в жовтні минулого року очолив «Олімпік». У квітні донецький клуб оголосив про відхід тренера.

Після звільнення Шевчук заявляв, що не планує повертатися до роботи в найближчі місяці. Ексгравець «Шахтаря» і збірної України хотів набратися досвіду за кордоном.

Шевчук відомий перш за все виступами за Шахтар в 2000-01 роках, а також з 2005 по 2016 рік. В цілому зіграв за гірників 162 матчі, забив 4 голи. Також на його рахунку 54 матчі за збірну України.

Нагадаємо, що ведучий програми Великий футбол - Олександр Денисов, а експерти - Віктор Леоненко та Михайло Метревелі.

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Теги: Волинь, футбол, спорт, В`ячеслав Шевчук
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