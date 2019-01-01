З Першої ліги знявся суперник «Волині»
Сьогодні, 04:08
ФК "Арсенал-Київ" не буде грати у Першій лізі в новому сезоні.
Керівництво столичного клубу повідомило про це рішення президента ПФЛ Сергія Макарова в офіційній заяві, - пише Футбол24.
Причина зняття "канонірів" з чемпіонату – фінансові і організаційні проблеми клубу.
До слова, в кінці минулого місяця Арсенал розпочав підготовку до нового сезону, тренером команди залишився Ігор Леонов.
За підсумками минулого чемпіонату Арсенал-Київ вилетів з Прем'єр-ліги, посівши 12-е місце в чемпіонаті.
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Керівництво столичного клубу повідомило про це рішення президента ПФЛ Сергія Макарова в офіційній заяві, - пише Футбол24.
Причина зняття "канонірів" з чемпіонату – фінансові і організаційні проблеми клубу.
До слова, в кінці минулого місяця Арсенал розпочав підготовку до нового сезону, тренером команди залишився Ігор Леонов.
За підсумками минулого чемпіонату Арсенал-Київ вилетів з Прем'єр-ліги, посівши 12-е місце в чемпіонаті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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