З Першої ліги знявся суперник «Волині»





Керівництво столичного клубу повідомило про це рішення президента ПФЛ Сергія Макарова в офіційній заяві, - пише Футбол24.



Причина зняття "канонірів" з чемпіонату – фінансові і організаційні проблеми клубу.



До слова, в кінці минулого місяця Арсенал розпочав підготовку до нового сезону, тренером команди залишився Ігор Леонов.



За підсумками минулого чемпіонату Арсенал-Київ вилетів з Прем'єр-ліги, посівши 12-е місце в чемпіонаті.

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