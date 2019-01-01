Штрафи за безквитковий проїзд в електричках хочуть збільшити
Сьогодні, 06:11
"Укрзалізниця" розробляє пропозицію Верховній Раді, у якій просить депутатів підвищити розмір штрафів за безквитковий проїзд у приміському залізничному транспорті.
Про це повідомив голова регіональної філії "Південно-Західної залізниці" Роман Веприцький, - пише УНІАН.
"Ми готуємо відповідну пропозицію до Верховної Ради. Хочемо підвищити штрафи з нинішніх 110 гривень до 3 тисяч гривень. Крім цього, хочемо внести зміни до положення про штрафи. Зараз всі кошти отримує місцева влада, на території якої було виписано протокол про адміністративне правопорушення. Ми хочемо, щоб частину коштів отримувала місцева влада, а частину - УЗ", - повідомив Веприцький.
Він також додав, що компанія планує продовжувати обладнання станцій приміських поїздів турнікетами, огородженнями та зонами очікування всередині станцій.
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Про це повідомив голова регіональної філії "Південно-Західної залізниці" Роман Веприцький, - пише УНІАН.
"Ми готуємо відповідну пропозицію до Верховної Ради. Хочемо підвищити штрафи з нинішніх 110 гривень до 3 тисяч гривень. Крім цього, хочемо внести зміни до положення про штрафи. Зараз всі кошти отримує місцева влада, на території якої було виписано протокол про адміністративне правопорушення. Ми хочемо, щоб частину коштів отримувала місцева влада, а частину - УЗ", - повідомив Веприцький.
Він також додав, що компанія планує продовжувати обладнання станцій приміських поїздів турнікетами, огородженнями та зонами очікування всередині станцій.
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