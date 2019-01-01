Хотіла купити дитячі речі: волинянку обдурили у соцмережі
Сьогодні, 08:36
Шахраї обдурили жительку села Лобачівка Горохівського району на 375 гривень.
Про це пише Волинь нова.
Зазначають, що 27-річна жінка хотіла придбати речі для дитини та натрапила на шахраїв у Instagram.
Жінка замовила товар, перерахувала за нього, як просили шахраї, 375 гривень, а посилку чекає й досі. Телефон ошуканців теж не відповідає.
Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області застерігають жителів району вберегтись від подібних покупок у соцмережах.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
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Про це пише Волинь нова.
Зазначають, що 27-річна жінка хотіла придбати речі для дитини та натрапила на шахраїв у Instagram.
Жінка замовила товар, перерахувала за нього, як просили шахраї, 375 гривень, а посилку чекає й досі. Телефон ошуканців теж не відповідає.
Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області застерігають жителів району вберегтись від подібних покупок у соцмережах.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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