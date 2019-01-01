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Хотіла купити дитячі речі: волинянку обдурили у соцмережі

Хотіла купити дитячі речі: волинянку обдурили у соцмережі
Шахраї обдурили жительку села Лобачівка Горохівського району на 375 гривень.

Про це пише Волинь нова.

Зазначають, що 27-річна жінка хотіла придбати речі для дитини та натрапила на шахраїв у Instagram.

Жінка замовила товар, перерахувала за нього, як просили шахраї, 375 гривень, а посилку чекає й досі. Телефон ошуканців теж не відповідає.

Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області застерігають жителів району вберегтись від подібних покупок у соцмережах.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

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Теги: шахрай, Волинь
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