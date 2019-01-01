Члени виборчої комісії не приїхали додому до хворої лучанки, аби та проголосувала

Лучанкане змогла проголосувати за місцем свого проживання, хоча і мала відповідний документ про таку необхідність.Про це стало відомо сьогодні, 23 липня, під час оперативної наради у мерії.Відомо, що 21 липня в групу оперативного реагування «15-80» надійшов дзвінок з проханням направити членів виборчої комісії додому до виборця. Так, лучанка Катерина Селезньова просила про це згідно з поданим медичним висновком. Жінка просила членів виборчої комісії виїхати за адресою її проживання – на вулицю Паркову.Утім, з виборчої дільниці №071042 до жінки так ніхто і не виїхав з виїзною скринькою.До слова, дільниця була розташована у головному корпусі СНУ імені Лесі Українки, що на проспекті Волі, 13.