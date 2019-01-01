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Члени виборчої комісії не приїхали додому до хворої лучанки, аби та проголосувала

Члени виборчої комісії не приїхали додому до хворої лучанки, аби та проголосувала
Лучанка Катерина Селезньова не змогла проголосувати за місцем свого проживання, хоча і мала відповідний документ про таку необхідність.

Про це стало відомо сьогодні, 23 липня, під час оперативної наради у мерії.

Відомо, що 21 липня в групу оперативного реагування «15-80» надійшов дзвінок з проханням направити членів виборчої комісії додому до виборця. Так, лучанка Катерина Селезньова просила про це згідно з поданим медичним висновком. Жінка просила членів виборчої комісії виїхати за адресою її проживання – на вулицю Паркову.

Утім, з виборчої дільниці №071042 до жінки так ніхто і не виїхав з виїзною скринькою.

До слова, дільниця була розташована у головному корпусі СНУ імені Лесі Українки, що на проспекті Волі, 13.

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Теги: вибори, Луцьк, інцидент
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