Курс валют у Луцьку на 23 липня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.575, а продаж - 25.972.
Євро при купівлі становить - 28.584, продажу - 29.239.
Курс російського рубля: купівля - 0.363, продаж - 0.419.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.509, продаж - 6.960.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 28.584, продажу - 29.239.
Курс російського рубля: купівля - 0.363, продаж - 0.419.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.509, продаж - 6.960.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 23 липня
Сьогодні, 09:00
У Луцьку – рекордна кількість скарг на сморід
Сьогодні, 08:52
Хотіла купити дитячі речі: волинянку обдурили у соцмережі
Сьогодні, 08:36
У Луцьку поблизу будівництва утворилося провалля
Сьогодні, 08:10