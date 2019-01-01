Курс валют у Луцьку на 23 липня





Євро при купівлі становить - 28.584, продажу - 29.239.



Курс російського рубля: купівля - 0.363, продаж - 0.419.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.509, продаж - 6.960.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.575, а продаж - 25.972.Євро при купівлі становить - 28.584, продажу - 29.239.Курс російського рубля: купівля - 0.363, продаж - 0.419.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.509, продаж - 6.960.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію