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23 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

23 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
23 липня в народному календарі вшановується пам'ять Антонія Печерського, якого називають Громовержцем. Насамперед Антоній відомий тим, що заснував Києво-Печерську лавру.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Петро, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 23 липня

– Вночі 23 липня розпочалася гроза – буде гарна погода.

– Жаби по березі стрибають – прикмета того, що буде гарна погода.

– Якщо 23 липня припадає на п'ятницю або середу, і в цей день гримить грім – значить, риба буде добре ловитися.

– Різкий грім на Антонія – ознака, яка говорить про те, що буде невеликий дощ. Гучний грім – чекай зливи.

Що можна робити 23 липня

1. Продумайте план дій на найближче майбутнє, який допоможе значно покращити якість життя.

Що не можна робити 23 липня

У цей день не варто планувати відпочинок на природі – тварини сьогодні вкрай небезпечні, особливо комахи. Сьогодні не рекомендують жодних фінансових операцій. Зачекайте до більш сприятливого часу.
Також не влаштовуйте великих гулянь та застіль – все закінчиться слізьми.


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Теги: 23 липня, свято
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