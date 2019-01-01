Пустовіт поставив ультиматум цукровому заводу

Виконувач повноважень Луцького міського міського головизауважив, що існує лише два варіанти розвитку подій у ситуації, що пов’язана з діяльністю поширення смороду та діяльністю підприємства «Біо-Пек», що виробляє біоетанол на базі цукрового заводу.Про це йшлося сьогодні, 23 липня, під час оперативно наради у Луцькій міській раді.Григорій Пустовіт зауважив, що основним джерелом поширення смороду в Луцьку мерія вважає саме цукровий завод та виробництво ним біоетанолу. Тож він порадив керівництву заводу «розкошелитися» придбання сучасного та безпечного обладнання для цього процесу, яке унеможливить сморід.«Або встановлюють обладнання і ми не чуємо смороду, або вони зупиняють біоетанольне виробництво. Оце єдина домовленість, на яку ми підемо. Все інше – фантазії цукрового заводу. Не треба нам приписувати кроки, які ми ніколи не зробимо», – сказав Пустовіт, пригадавши, що завод поширював інформацію про нібито наявні домовленості з мерією.Нагадаємо, що протягом трьох тижнів