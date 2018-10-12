Порахували 100% голосів на виборчому окрузі №20. РЕЗУЛЬТАТИ





Відомості оприлюднили на сайті Центральної виборчої комісії.



Тож, перемогу, а отже й депутатський мандат від округу №20 здобуває Рубльов Вячеслав Володимирович, кандидат від партії «Слуга народу» У нього - 42,03% голосів виборців ( 35 997 людей).



На другому місці – кандидат Мартиняк Сергій Васильович, самовисування. За нього проголосувало 20,73% голосів (17 752 людей).



Третє місце за кількістю голосів - у кандидата Козюри Андрія Григоровича від політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина". У нього - 14,13% голосів (12 102 людей).



Четверте місце за кількістю голосів - у кандидата Твердохліб Олени Олегівни (самовисування). У неї - 6,49% голосів (5 562 людей).



Як виглядають нижчі щаблі результатів голосування, пропонуємо переглянути у таблиці.





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