Порахували 100% голосів на виборчому окрузі №20. РЕЗУЛЬТАТИ
Сьогодні, 09:29
Відомі остаточні результати підрахунку голосів виборців на одномандатному виборчому окрузі №20.
Відомості оприлюднили на сайті Центральної виборчої комісії.
Тож, перемогу, а отже й депутатський мандат від округу №20 здобуває Рубльов Вячеслав Володимирович, кандидат від партії «Слуга народу» У нього - 42,03% голосів виборців ( 35 997 людей).
На другому місці – кандидат Мартиняк Сергій Васильович, самовисування. За нього проголосувало 20,73% голосів (17 752 людей).
Третє місце за кількістю голосів - у кандидата Козюри Андрія Григоровича від політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина". У нього - 14,13% голосів (12 102 людей).
Четверте місце за кількістю голосів - у кандидата Твердохліб Олени Олегівни (самовисування). У неї - 6,49% голосів (5 562 людей).
Як виглядають нижчі щаблі результатів голосування, пропонуємо переглянути у таблиці.
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Відомості оприлюднили на сайті Центральної виборчої комісії.
Тож, перемогу, а отже й депутатський мандат від округу №20 здобуває Рубльов Вячеслав Володимирович, кандидат від партії «Слуга народу» У нього - 42,03% голосів виборців ( 35 997 людей).
На другому місці – кандидат Мартиняк Сергій Васильович, самовисування. За нього проголосувало 20,73% голосів (17 752 людей).
Третє місце за кількістю голосів - у кандидата Козюри Андрія Григоровича від політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина". У нього - 14,13% голосів (12 102 людей).
Четверте місце за кількістю голосів - у кандидата Твердохліб Олени Олегівни (самовисування). У неї - 6,49% голосів (5 562 людей).
Як виглядають нижчі щаблі результатів голосування, пропонуємо переглянути у таблиці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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