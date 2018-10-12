вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Порахували 100% голосів на виборчому окрузі №20. РЕЗУЛЬТАТИ

Порахували 100% голосів на виборчому окрузі №20. РЕЗУЛЬТАТИ
Відомі остаточні результати підрахунку голосів виборців на одномандатному виборчому окрузі №20.

Відомості оприлюднили на сайті Центральної виборчої комісії.

Тож, перемогу, а отже й депутатський мандат від округу №20 здобуває Рубльов Вячеслав Володимирович, кандидат від партії «Слуга народу» У нього - 42,03% голосів виборців ( 35 997 людей).

На другому місці – кандидат Мартиняк Сергій Васильович, самовисування. За нього проголосувало 20,73% голосів (17 752 людей).

Третє місце за кількістю голосів - у кандидата Козюри Андрія Григоровича від політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина". У нього - 14,13% голосів (12 102 людей).

Четверте місце за кількістю голосів - у кандидата Твердохліб Олени Олегівни (самовисування). У неї - 6,49% голосів (5 562 людей).

Як виглядають нижчі щаблі результатів голосування, пропонуємо переглянути у таблиці.
Порахували 100% голосів на виборчому окрузі №20. РЕЗУЛЬТАТИ


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: округи, депутати, ЦВК
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські медики надали допомогу людині, яка впала з висоти
Сьогодні, 09:42
У Луцьку затримали небезпечного чоловіка, який перебував у розшуку
Сьогодні, 09:42
Порахували 100% голосів на виборчому окрузі №20. РЕЗУЛЬТАТИ
Сьогодні, 09:29
Пустовіт поставив ультиматум цукровому заводу
Сьогодні, 09:17
23 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:12
Схожі новини
ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів-самовисуванців у двох округах на Волині ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів-самовисуванців у двох округах на Волині
22 червень, 10:40
Лучани обурені саботуванням проекту «Округи без депутатів» Лучани обурені саботуванням проекту «Округи без депутатів»
12 жовтень, 2018, 13:12
«СВІДОМІ» закликають лучан звертатись до мерії, аби облагородити округи без депутатів «СВІДОМІ» закликають лучан звертатись до мерії, аби облагородити округи без депутатів
10 серпень, 2018, 17:58
Депутатську комісію просять не тягнути з розглядом питань округів «без депутатів» Депутатську комісію просять не тягнути з розглядом питань округів «без депутатів»
26 червень, 2018, 11:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сховався під столом: у Луцьку спіймали горе-грабіжника. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:26
 0
Не поділили покійника: на Київщині представники ритуальних служб влаштували стрілянину
Сьогодні, 10:02
 0
Волинські медики надали допомогу людині, яка впала з висоти
Сьогодні, 09:42
 0
У Луцьку затримали небезпечного чоловіка, який перебував у розшуку
Сьогодні, 09:42
 0
Порахували 100% голосів на виборчому окрузі №20. РЕЗУЛЬТАТИ
Сьогодні, 09:29
 0
Медіа
відео
1/8
﻿