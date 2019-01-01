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Волинські медики надали допомогу людині, яка впала з висоти

Волинські медики надали допомогу людині, яка впала з висоти
За добу 22 липня у Центральній оперативній диспетчерській зареєстровано 461 звернення та здійснили 367 виїздів бригад екстреної медичної допомоги, з них 11 – безрезультатні.

Про це йдеться у прес-службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 125 осіб.

Також медики здійснили виїзди:

1 – з приводу гострого коронарного синдрому;
4 – з приводу ДТП;
1 – з приводу падіння з висоти.

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Теги: медик, Волинь
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