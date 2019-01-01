Волинські медики надали допомогу людині, яка впала з висоти





Про це йдеться у прес-службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 125 осіб.



Також медики здійснили виїзди:



1 – з приводу гострого коронарного синдрому;

4 – з приводу ДТП;

1 – з приводу падіння з висоти.

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