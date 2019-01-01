У Луцьку затримали небезпечного чоловіка, який перебував у розшуку
Сьогодні, 09:42
У Луцьку патрульні затримали зловмисника, якого розшукували за грабіж.
Подія трапилась учора, близько 19 години, на вулиці Конякіна, - пише патрульна поліція Волині.
Заявник повідомив до поліції, що на дитмайданчику чоловік вживає нецензурну лайку та агресивно поводиться.
Коли чоловік побачив службовий автомобіль, почав утікати у двори. Патрульні переслідували його та паралельно викликали ще один екіпаж на підмогу.
Разом з колегами поліцейські зайшли у підвал, куди й забіг порушник, та затримали його там. Для встановлення особи чоловіка доставили до відділку поліції.
З’ясували, що втікав він не просто так, адже перебував у розшуку одразу за 2 статтями Кримінального Кодексу: грабіж і опір правоохоронцям.
На затриманого склали адміністративні матеріали та передали слідчому для проведення подальших дій.
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Подія трапилась учора, близько 19 години, на вулиці Конякіна, - пише патрульна поліція Волині.
Заявник повідомив до поліції, що на дитмайданчику чоловік вживає нецензурну лайку та агресивно поводиться.
Коли чоловік побачив службовий автомобіль, почав утікати у двори. Патрульні переслідували його та паралельно викликали ще один екіпаж на підмогу.
Разом з колегами поліцейські зайшли у підвал, куди й забіг порушник, та затримали його там. Для встановлення особи чоловіка доставили до відділку поліції.
З’ясували, що втікав він не просто так, адже перебував у розшуку одразу за 2 статтями Кримінального Кодексу: грабіж і опір правоохоронцям.
На затриманого склали адміністративні матеріали та передали слідчому для проведення подальших дій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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