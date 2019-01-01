У Луцьку затримали небезпечного чоловіка, який перебував у розшуку

У Луцьку патрульні затримали зловмисника, якого розшукували за грабіж.Подія трапилась учора, близько 19 години, на вулиці Конякіна, - пише патрульна поліція Волині.Заявник повідомив до поліції, що на дитмайданчику чоловік вживає нецензурну лайку та агресивно поводиться.Коли чоловік побачив службовий автомобіль, почав утікати у двори. Патрульні переслідували його та паралельно викликали ще один екіпаж на підмогу.Разом з колегами поліцейські зайшли у підвал, куди й забіг порушник, та затримали його там. Для встановлення особи чоловіка доставили до відділку поліції.З’ясували, що втікав він не просто так, адже перебував у розшуку одразу за 2 статтями Кримінального Кодексу: грабіж і опір правоохоронцям.На затриманого склали адміністративні матеріали та передали слідчому для проведення подальших дій.