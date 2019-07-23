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Не поділили покійника: на Київщині представники ритуальних служб влаштували стрілянину

Не поділили покійника: на Київщині представники ритуальних служб влаштували стрілянину
В Ірпені, що на Київщині сталася стрілянина між працівниками конкуруючих ритуальних служб – вони не змогли вирішити, хто забере тіло покійника.

За право відвезти мерця в морг зійшлися дві компанії гробарів – спочатку лаялися, потім билися, а наостанок влаштували стрілянину. Пістолети виявилися травматичними, але попри це постраждало четверо осіб, - пишуть Факти.

Сам покійник у власній квартирі на очах у дітей перерізав собі горло. Син і донька бачили, як батько стікав кров’ю і як лікарі намагалися його врятувати.

Стрілянина сталася у дворі багатоповерхівки, коли катафалки приїхали по мерця. Кажуть, що в місті є свій монополіст, а тут зявився конкурент, от і дійшло до бійки.

"В хід пішли кулаки, а після чого і травматична зброя. Одному із чоловіків уже оголошено про підозру. Іще один, який стріляв, також сам отримав поранення, після чого втік з місця події, потім він звернувся до однієї з лікарень міста Києва, де зараз і перебуває на лікуванні", – зазначив речник поліції Київщини Микола Жукович.

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Теги: стрілянина, покійник
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