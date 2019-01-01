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Сховався під столом: у Луцьку спіймали горе-грабіжника. ФОТО. ВІДЕО

Сховався під столом: у Луцьку спіймали горе-грабіжника. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Гущанській спіймали грабіжника.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

«Невідома особа проникає в літню кухню, де ніхто не живе, можливо, хоче здійснити крадіжку», – таке повідомлення отримали луцькі патрульні вчора, близько 22 години, з вулиці Гущанської.

На місці події поліцейські ретельно обстежили оселю та прилеглу територію. У дворі будинку нікого не виявили. Тим часом, помітили, що вікно в кухню відчинене, а поруч стоїть пакет з посудом.

«Прийняли рішення проникнути в оселю, адже зловмисник, швидше всього, перебував всередині, і ще не встиг утекти», – розповідає про нічну пригоду патрульний Олесь.

Справді, всередині патрульні виявили й затримали 61-річного чоловіка, який сховався під столом. Він – мешканець Ківерцівського району.

Далі на місці працювала слідчо-оперативна група.

Сховався під столом: у Луцьку спіймали горе-грабіжника. ФОТО. ВІДЕО
Сховався під столом: у Луцьку спіймали горе-грабіжника. ФОТО. ВІДЕО
Сховався під столом: у Луцьку спіймали горе-грабіжника. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: грабіж, Луцьк
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