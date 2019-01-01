Сховався під столом: у Луцьку спіймали горе-грабіжника. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку на вулиці Гущанській спіймали грабіжника.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.«Невідома особа проникає в літню кухню, де ніхто не живе, можливо, хоче здійснити крадіжку», – таке повідомлення отримали луцькі патрульні вчора, близько 22 години, з вулиці Гущанської.На місці події поліцейські ретельно обстежили оселю та прилеглу територію. У дворі будинку нікого не виявили. Тим часом, помітили, що вікно в кухню відчинене, а поруч стоїть пакет з посудом.«Прийняли рішення проникнути в оселю, адже зловмисник, швидше всього, перебував всередині, і ще не встиг утекти», – розповідає про нічну пригоду патрульний Олесь.Справді, всередині патрульні виявили й затримали 61-річного чоловіка, який сховався під столом. Він – мешканець Ківерцівського району.Далі на місці працювала слідчо-оперативна група.