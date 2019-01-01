На Волині автівка збила мотоцикліста: чоловік – у лікарні

У селі Литовеж Іваничівського району сталась ДТП.Інцидент трапився у понеділок, 23 липня, – повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Поліцейські попередньо встановили, що зранку о 9 годині 65-річний житель Нововолинська, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу в русі автомобілю Skoda Octavia, за кермом якого перебував 34-річний житель Львівської області.Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у хірургію Нововолинської центральної міської лікарні.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило тілесні ушкодження потерпілому, слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.