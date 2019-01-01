На Волині автівка збила мотоцикліста: чоловік – у лікарні
Сьогодні, 10:39
У селі Литовеж Іваничівського району сталась ДТП.
Інцидент трапився у понеділок, 23 липня, – повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Поліцейські попередньо встановили, що зранку о 9 годині 65-річний житель Нововолинська, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу в русі автомобілю Skoda Octavia, за кермом якого перебував 34-річний житель Львівської області.
Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у хірургію Нововолинської центральної міської лікарні.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило тілесні ушкодження потерпілому, слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився у понеділок, 23 липня, – повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Поліцейські попередньо встановили, що зранку о 9 годині 65-річний житель Нововолинська, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу в русі автомобілю Skoda Octavia, за кермом якого перебував 34-річний житель Львівської області.
Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у хірургію Нововолинської центральної міської лікарні.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило тілесні ушкодження потерпілому, слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку дали майже 50 тисяч премії учасникам проекту щодо облаштування Старого ринку
Сьогодні, 11:15
Виступає на концертах і хазяйнує на городі: як у селі на Волині живе 95-річна бабуся
Сьогодні, 10:50
На Волині автівка збила мотоцикліста: чоловік – у лікарні
Сьогодні, 10:39
Не поділили покійника: на Київщині представники ритуальних служб влаштували стрілянину
Сьогодні, 10:02