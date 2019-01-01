У Луцьку через аварії низка котелень та бойлерних призупиняли роботу





Про це йшлося під час оперативної наради у Луцькій міськраді 23 липня, – пишуть



Про звернення громадян, що надійшли у період з 8 до 21 липня у групу оперативного реагування «15-80» доповідала директор ЦНАПу Лариса Карп’як. З її слів, 33 звернення надійшло щодо роботи ДКП «Луцьктепло». Внаслідок проведення аварійно-ремонтних робіт працівники підприємства зупиняли котельні на вулицях Шевченка, 40, Лесі Українки, 67, Боженка, 32, Дубнівській, 32б та бойлерні на вулицях Писаревського, 4б, Гнідавській, 63, Арцеулова, 3а, проспектах Соборності, 20, Молоді, 10а. Це призводило до тимчасової відсутності холодної та гарячої води в помешканнях лучан.



На вулиці Дубнівській, 12 зупиненою лишається бойлерна у зв’язку з проривом труб і роботи досі не завершені. Також на контролі лишається відновлення благоустрою на вулиці Кравчука, 30 біля НВК №26. Звернення перебуває на контролі вже понад два місяці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в декількох районах призупиняли свою роботу котельні та бойлерні.Про це йшлося під час оперативної наради у Луцькій міськраді 23 липня, – пишуть Волинські Новини Про звернення громадян, що надійшли у період з 8 до 21 липня у групу оперативного реагування «15-80» доповідала директор ЦНАПу. З її слів, 33 звернення надійшло щодо роботи ДКП «Луцьктепло». Внаслідок проведення аварійно-ремонтних робіт працівники підприємства зупиняли котельні на вулицях Шевченка, 40, Лесі Українки, 67, Боженка, 32, Дубнівській, 32б та бойлерні на вулицях Писаревського, 4б, Гнідавській, 63, Арцеулова, 3а, проспектах Соборності, 20, Молоді, 10а. Це призводило до тимчасової відсутності холодної та гарячої води в помешканнях лучан.На вулиці Дубнівській, 12 зупиненою лишається бойлерна у зв’язку з проривом труб і роботи досі не завершені. Також на контролі лишається відновлення благоустрою на вулиці Кравчука, 30 біля НВК №26. Звернення перебуває на контролі вже понад два місяці.

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