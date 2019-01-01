Скільки відпочиватимуть українці у серпні
Сьогодні, 20:38
У серпні 2019 року українців чекає 10 офіційних державних свят та вихідних днів.
Працювати доведеться в останньому місяці літа 21 день, - пише УНІАН.
У серпні українців чекають затяжні триденні вихідні: з 24 по 26 серпня на честь святкування Дня Незалежності України. Також в державних установах передсвятковий день 23 серпня буде укороченим на 1 годину.
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Працювати доведеться в останньому місяці літа 21 день, - пише УНІАН.
У серпні українців чекають затяжні триденні вихідні: з 24 по 26 серпня на честь святкування Дня Незалежності України. Також в державних установах передсвятковий день 23 серпня буде укороченим на 1 годину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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