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Скільки відпочиватимуть українці у серпні

Скільки відпочиватимуть українці у серпні
У серпні 2019 року українців чекає 10 офіційних державних свят та вихідних днів.

Працювати доведеться в останньому місяці літа 21 день, - пише УНІАН.

У серпні українців чекають затяжні триденні вихідні: з 24 по 26 серпня на честь святкування Дня Незалежності України. Також в державних установах передсвятковий день 23 серпня буде укороченим на 1 годину.


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Теги: вихідні, серпень
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