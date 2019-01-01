вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку – 20 аварійних ліфтів

У Луцьку – 20 аварійних ліфтів
У Луцьку станом на сьогодні, 23 липня, близько двох десятків ліфтів потребують ремонтних робіт.

Про це повідомила заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Надія Коленда під час оперативної наради.

“На умовах співфінансування ми робимо капітальний ремонт, де мешканці вносять 30 відсотків вартості виконаних робіт, а 70 відсотків - кошти міського бюджету. Коли експерт дає заключення про зупинку ліфта, ми впродовж місяця робимо його капітальний ремонт, тоді термін їх експлуатації збільшується на чотири-шість років”, - розповіла Надія Коленда.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, ліфти, ремонт, Луцькрада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі в тунелі напали на жінку: чоловік, який її захищав, помер у лікарні
Сьогодні, 11:34
Історія успіху: як волинянин заснував підприємство, яке займається саджанцями
Сьогодні, 11:22
У Луцьку – 20 аварійних ліфтів
Сьогодні, 11:21
У Луцьку дали майже 50 тисяч премії учасникам проекту щодо облаштування Старого ринку
Сьогодні, 11:15
Виступає на концертах і хазяйнує на городі: як у селі на Волині живе 95-річна бабуся
Сьогодні, 10:50
Схожі новини
«Ганебна ситуація», – Пустовіт про посадовицю Луцькради, яка взяла в атовця 1000 доларів хабара «Ганебна ситуація», – Пустовіт про посадовицю Луцькради, яка взяла в атовця 1000 доларів хабара
Сьогодні, 12:03
У Луцьку відремонтують одну із вулиць У Луцьку відремонтують одну із вулиць
22 липень, 08:46
У луцькому парку підприємець розмістить три торгові точки У луцькому парку підприємець розмістить три торгові точки
17 липень, 09:43
Повідомили, чому зупинилися луцькі ліфти. ВІДЕО Повідомили, чому зупинилися луцькі ліфти. ВІДЕО
11 липень, 05:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Ганебна ситуація», – Пустовіт про посадовицю Луцькради, яка взяла в атовця 1000 доларів хабара
Сьогодні, 12:03
 0
В одному з волинських сіл – масова загибель бджіл. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:47
 0
У Ковелі в тунелі напали на жінку: чоловік, який її захищав, помер у лікарні
Сьогодні, 11:34
 0
Історія успіху: як волинянин заснував підприємство, яке займається саджанцями
Сьогодні, 11:22
 0
У Луцьку – 20 аварійних ліфтів
Сьогодні, 11:21
 0
Медіа
відео
1/8
﻿