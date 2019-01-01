У Луцьку – 20 аварійних ліфтів





Про це повідомила заступник директора Надія Коленда під час оперативної наради.



“На умовах співфінансування ми робимо капітальний ремонт, де мешканці вносять 30 відсотків вартості виконаних робіт, а 70 відсотків - кошти міського бюджету. Коли експерт дає заключення про зупинку ліфта, ми впродовж місяця робимо його капітальний ремонт, тоді термін їх експлуатації збільшується на чотири-шість років”, - розповіла Надія Коленда.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку станом на сьогодні, 23 липня, близько двох десятків ліфтів потребують ремонтних робіт.Про це повідомила заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської радипід час оперативної наради.“На умовах співфінансування ми робимо капітальний ремонт, де мешканці вносять 30 відсотків вартості виконаних робіт, а 70 відсотків - кошти міського бюджету. Коли експерт дає заключення про зупинку ліфта, ми впродовж місяця робимо його капітальний ремонт, тоді термін їх експлуатації збільшується на чотири-шість років”, - розповіла Надія Коленда.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію