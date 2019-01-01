У Луцьку – 20 аварійних ліфтів
Сьогодні, 11:21
У Луцьку станом на сьогодні, 23 липня, близько двох десятків ліфтів потребують ремонтних робіт.
Про це повідомила заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Надія Коленда під час оперативної наради.
“На умовах співфінансування ми робимо капітальний ремонт, де мешканці вносять 30 відсотків вартості виконаних робіт, а 70 відсотків - кошти міського бюджету. Коли експерт дає заключення про зупинку ліфта, ми впродовж місяця робимо його капітальний ремонт, тоді термін їх експлуатації збільшується на чотири-шість років”, - розповіла Надія Коленда.
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Про це повідомила заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Надія Коленда під час оперативної наради.
“На умовах співфінансування ми робимо капітальний ремонт, де мешканці вносять 30 відсотків вартості виконаних робіт, а 70 відсотків - кошти міського бюджету. Коли експерт дає заключення про зупинку ліфта, ми впродовж місяця робимо його капітальний ремонт, тоді термін їх експлуатації збільшується на чотири-шість років”, - розповіла Надія Коленда.
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