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У Луцьку дали майже 50 тисяч премії учасникам проекту щодо облаштування Старого ринку

У Луцьку дали майже 50 тисяч премії учасникам проекту щодо облаштування Старого ринку
У Луцьку учасникам Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу концепцію облаштування території в межах Старого міста виплатять премії.

Про це йдеться у розпоряджені Григорія Пустовіта від 23 липня опублікованому на сайті Луцької міської ради.

Відтак, учасники конкурсу: Лисюк Марина Миколаївна, ТзОВ «М.А.С. Групп» і авторський колектив (Склярова Інеса Володимирівна і
Яручик Людмила Олександрівна) отримають по 16 600 гривень. Тобто, всього виплатять 49 800 гривень премії.

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Теги: премії, Луцькрада
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