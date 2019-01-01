У Луцьку дали майже 50 тисяч премії учасникам проекту щодо облаштування Старого ринку





Про це йдеться у розпоряджені Григорія Пустовіта від 23 липня опублікованому на сайті Луцької міської ради.



Відтак, учасники конкурсу: Лисюк Марина Миколаївна, ТзОВ «М.А.С. Групп» і авторський колектив (Склярова Інеса Володимирівна і

Яручик Людмила Олександрівна) отримають по 16 600 гривень. Тобто, всього виплатять 49 800 гривень премії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку учасникам Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу концепцію облаштування території в межах Старого міста виплатять премії.Про це йдеться у розпорядженівід 23 липня опублікованому на сайті Луцької міської ради.Відтак, учасники конкурсу:, ТзОВ «М.А.С. Групп» і авторський колектив (Склярова Інеса Володимирівна іЯручик Людмила Олександрівна) отримають по 16 600 гривень. Тобто, всього виплатять 49 800 гривень премії.

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