У Луцьку дали майже 50 тисяч премії учасникам проекту щодо облаштування Старого ринку
Сьогодні, 11:15
У Луцьку учасникам Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу концепцію облаштування території в межах Старого міста виплатять премії.
Про це йдеться у розпоряджені Григорія Пустовіта від 23 липня опублікованому на сайті Луцької міської ради.
Відтак, учасники конкурсу: Лисюк Марина Миколаївна, ТзОВ «М.А.С. Групп» і авторський колектив (Склярова Інеса Володимирівна і
Яручик Людмила Олександрівна) отримають по 16 600 гривень. Тобто, всього виплатять 49 800 гривень премії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у розпоряджені Григорія Пустовіта від 23 липня опублікованому на сайті Луцької міської ради.
Відтак, учасники конкурсу: Лисюк Марина Миколаївна, ТзОВ «М.А.С. Групп» і авторський колектив (Склярова Інеса Володимирівна і
Яручик Людмила Олександрівна) отримають по 16 600 гривень. Тобто, всього виплатять 49 800 гривень премії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку – 20 аварійних ліфтів
Сьогодні, 11:21
У Луцьку дали майже 50 тисяч премії учасникам проекту щодо облаштування Старого ринку
Сьогодні, 11:15
Виступає на концертах і хазяйнує на городі: як у селі на Волині живе 95-річна бабуся
Сьогодні, 10:50
На Волині автівка збила мотоцикліста: чоловік – у лікарні
Сьогодні, 10:39