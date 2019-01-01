Історія успіху: як волинянин заснував підприємство, яке займається саджанцями

Волинянинз родиною заробляє чималі кошти, займаючись розсадою.Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру зайнятості.У травні 2012 року Сергій Новосад заснував власне, а згодом – сімейне підприємство. Родина спільно з паном Сергієм, який має неординарні, цікаві та креативні ідеї, зваживши усі «за» і «проти», почали займатись саджанцями.Нині діяльність підприємства – це реалізація високоякісних саджанців як плодово-ягідних, так і декоративних рослин, привезених із елітних паспортизованих господарств Польщі, Нідерландів та Німеччини. Такий посадковий матеріал характеризується генетичною чистотою, відсутністю захворювань під час вирощування, високим ступенем приживання.Спектр практично необмежений: це як оптова, так і роздрібна торгівля молодими рослинами малини, полуниці, смородини, порічки, аґрусу, а також плодових дерев – вишні, черешні, яблуні, груші, персика, нектарина, абрикоса, сливи, горіха волоського. Одночасно підприємці вирощують лікарські рослини та реалізовують засоби захисту рослин тощо.Сім років тому чоловік і не думав, що з малого підприємця виросте й створить фермерське господарство «Розсадник Новосад». Тепер родина реалізовує не лише товар, а й надає методичні та консультативно-дорадчі консультації щодо посадки, догляду, вирощування рослин.Сергій Новосад – передусім популяризатор українського на Заході, а західного – в Україні. Для тих, «хто в темі», селекціонер – лоцман у галузі ягідництва. Він організовує та проводить цікаві міжнародні екскурсії рейтинговими розсадниками Європи.«Ягідництво – одна з галузей, яка продовжує приносити стабільний прибуток і на сьогодні досить перспективна», – каже Сергій Новосад.Приватний підприємець разом із родиною успішно продовжує розвивати свій бізнес не тільки на теренах Рожищенського району, але й за його межами. У співпраці із районною філією Волинського обласного центру зайнятості семеро рожищан отримали роботу з гідною заробітною платою. А ще пан Сергій – постійний спікер на навчальних семінарах, які проводять у рамках проекту «Територія майстерності».