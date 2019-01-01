«Ганебна ситуація», – Пустовіт про посадовицю Луцькради, яка взяла в атовця 1000 доларів хабара
Сьогодні, 12:03
Виконувач повноважень Луцького міського голови прокоментував ситуацію щодо посадовиці департаменту житлово-комунального господарства міської ради, яку у понеділок, 22 липня, викрили на хабарі.
Про це Григорій Пустовіт розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
За словами Пустовіта, ситуація не просто прикра, а ганебна.
«Зараз триває слідство, ми дочекаємося результату. Звичайно, висновки будуть зроблені», – сказав посадовець.
Він додав, що вважає ситуацію доволі дивною і запевнив, що будуть вжиті заходи і щодо самої посадовиці і щодо її керівника, якщо вина таки буде доведена.
Нагадаємо, 22 липня стало відомо, що посадовиця департаменту ЖКГ Луцькради вимагала та одержала неправомірну вигоду в розмірі 1 000 доларів США від учасника АТО за сприяння в отриманні компенсації на житло.
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Про це Григорій Пустовіт розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
За словами Пустовіта, ситуація не просто прикра, а ганебна.
«Зараз триває слідство, ми дочекаємося результату. Звичайно, висновки будуть зроблені», – сказав посадовець.
Він додав, що вважає ситуацію доволі дивною і запевнив, що будуть вжиті заходи і щодо самої посадовиці і щодо її керівника, якщо вина таки буде доведена.
Нагадаємо, 22 липня стало відомо, що посадовиця департаменту ЖКГ Луцькради вимагала та одержала неправомірну вигоду в розмірі 1 000 доларів США від учасника АТО за сприяння в отриманні компенсації на житло.
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