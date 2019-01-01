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«Ганебна ситуація», – Пустовіт про посадовицю Луцькради, яка взяла в атовця 1000 доларів хабара

«Ганебна ситуація», – Пустовіт про посадовицю Луцькради, яка взяла в атовця 1000 доларів хабара
Виконувач повноважень Луцького міського голови прокоментував ситуацію щодо посадовиці департаменту житлово-комунального господарства міської ради, яку у понеділок, 22 липня, викрили на хабарі.

Про це Григорій Пустовіт розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.

За словами Пустовіта, ситуація не просто прикра, а ганебна.

«Зараз триває слідство, ми дочекаємося результату. Звичайно, висновки будуть зроблені», – сказав посадовець.

Він додав, що вважає ситуацію доволі дивною і запевнив, що будуть вжиті заходи і щодо самої посадовиці і щодо її керівника, якщо вина таки буде доведена.

Нагадаємо, 22 липня стало відомо, що посадовиця департаменту ЖКГ Луцькради вимагала та одержала неправомірну вигоду в розмірі 1 000 доларів США від учасника АТО за сприяння в отриманні компенсації на житло.

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Теги: хабар, Луцьк, Луцькрада, Григорій Пустовіт
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