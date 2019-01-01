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У луцькому виші облаштують підйомники для «маломобільних» людей

У луцькому виші облаштують підйомники для «маломобільних» людей
У Луцькому національному технічному університеті встановлять підйомники для людей з інвалідністю до 1 вересня.

Про це повідомив проректор з науково-педагогічної роботи та інфраструктурного розвитку Андрій Щерба, - пише Волинь нова.

"Встановимо один з пристроїв в головному корпусі, щоб відвідувачі мали доступ до бухгалтерії, відділу кадрів, кабінету ректора," - сказав Щерба.

Відомо, у цьому виші обладнані спеціаліьні туалети на 1 поверсі для маломобільних людей.

Зазначають, підйомники куплять за допомогою системи держзакупівелль ProZorro, виділили 26 тисяч гривень.

Нагадаємо, 2017 року Президент Петро Порошенко зобов’язав установи зі статусом "національні" до 31 грудня 2020 року забезпечити доступність будівель, приміщень і прибудинкової території для осіб з інвалідністю та інших "маломобільних" груп населення.

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Теги: Луцьк, ЛНТУ, підйомники, встановлять
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