Луцькі патрульні відмовились від двох тисяч гривень хабара. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:11
У Луцьку на вулиці Глушець п'яний водій намагався підкупити патрульних.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
При спілкуванні в нього помітили ознаки сп’яніння: це підтвердила й перевірка при 2 свідках – 2, 21 проміле.
Відзначимо, що чоловік спочатку не визнавав, що керував саме він, у дискусію з поліцейськими включилась і чимала «група підтримки», представниці якої знімали все на свої мобільні телефони і намагались заперечити дії патрульних.
Під час складання адмінматеріалів винуватець запропонував інспекторам неправомірну вигоду в сумі кілька тисяч гривень, аби його не притягували до відповідальності.
Після кількаразових попереджень про кримінальну відповідальність за такі дії він не вгамувався і наполягав на своєму. Говорив звичні речі: що так буде «по-людськи», що «всі ми люди», що вдома «маленька дитина»...
Тож на місце викликали слідчо-оперативну групу для належної фіксації події. Тепер, окрім адміністративної, порушник понесе ще й кримінальну відповідальність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
При спілкуванні в нього помітили ознаки сп’яніння: це підтвердила й перевірка при 2 свідках – 2, 21 проміле.
Відзначимо, що чоловік спочатку не визнавав, що керував саме він, у дискусію з поліцейськими включилась і чимала «група підтримки», представниці якої знімали все на свої мобільні телефони і намагались заперечити дії патрульних.
Під час складання адмінматеріалів винуватець запропонував інспекторам неправомірну вигоду в сумі кілька тисяч гривень, аби його не притягували до відповідальності.
Після кількаразових попереджень про кримінальну відповідальність за такі дії він не вгамувався і наполягав на своєму. Говорив звичні речі: що так буде «по-людськи», що «всі ми люди», що вдома «маленька дитина»...
Тож на місце викликали слідчо-оперативну групу для належної фіксації події. Тепер, окрім адміністративної, порушник понесе ще й кримінальну відповідальність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку чоловік вкрав з супермаркету 5 блоків сигарет
Сьогодні, 12:44
«Слуга народу» – це Голобородько з «поясом шахіда», – Ігор Лапін
Сьогодні, 12:34
Луцькі патрульні відмовились від двох тисяч гривень хабара. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:11
У луцькому виші облаштують підйомники для «маломобільних» людей
Сьогодні, 12:10
«Ганебна ситуація», – Пустовіт про посадовицю Луцькради, яка взяла в атовця 1000 доларів хабара
Сьогодні, 12:03