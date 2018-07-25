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Луцькі патрульні відмовились від двох тисяч гривень хабара. ФОТО. ВІДЕО

Луцькі патрульні відмовились від двох тисяч гривень хабара. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Глушець п'яний водій намагався підкупити патрульних.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

При спілкуванні в нього помітили ознаки сп’яніння: це підтвердила й перевірка при 2 свідках – 2, 21 проміле.

Відзначимо, що чоловік спочатку не визнавав, що керував саме він, у дискусію з поліцейськими включилась і чимала «група підтримки», представниці якої знімали все на свої мобільні телефони і намагались заперечити дії патрульних.

Під час складання адмінматеріалів винуватець запропонував інспекторам неправомірну вигоду в сумі кілька тисяч гривень, аби його не притягували до відповідальності.

Після кількаразових попереджень про кримінальну відповідальність за такі дії він не вгамувався і наполягав на своєму. Говорив звичні речі: що так буде «по-людськи», що «всі ми люди», що вдома «маленька дитина»...

Тож на місце викликали слідчо-оперативну групу для належної фіксації події. Тепер, окрім адміністративної, порушник понесе ще й кримінальну відповідальність.

Луцькі патрульні відмовились від двох тисяч гривень хабара. ФОТО. ВІДЕО
Луцькі патрульні відмовились від двох тисяч гривень хабара. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: хабар, Луцьк, патрульний, поліція
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