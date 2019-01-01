У Луцьку чоловік вкрав з супермаркету 5 блоків сигарет





Так, 22 липня до Старовижівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що минулої середи невідомий зловмисник викрав із супермаркету райцентру елітний алкогольний напій, - пише ГУНП у Волинській області.



Поліцейські встановили особу крадія. Ним виявився 32-річний раніше судимий житель району.



У Луцьку встановили особу злодія, котрий на минулому тижні викрав із полиць супермаркету п’ять блоків тютюнових виробів на загальну суму майже 1900 грн. Крадіжку скоїв 46-річний житель Ківерцівського району.



Слідчі за обома фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до трьох років.







Нагадаємо, в Луцьку співробітники поліції затримали 25-річного лучанина, котрий напередодні здійснив крадіжку із магазину електроінструментів. Чоловік, зокрема, викрав гроші, акумуляторний дриль-шуруповерт та музичну колонку. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України.



Сектор комунікації поліції Волинської області



© Офіційний сайт Національної поліції: https://vl.npu.gov.ua/news/Informacziya/na-volini-policzejski-rozkrili-kradizhki-iz-supermarketiv/?fbclid=IwAR1kf71jt8xk_vcM23QLDo7D-Zlyqh3EKRjOsjBVEcgWKYcKVsO_Yqcco-s

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині поліцейські розкрили крадіжки із супермаркетів.Так, 22 липня до Старовижівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що минулої середи невідомий зловмисник викрав із супермаркету райцентру елітний алкогольний напій, - пише ГУНП у Волинській області.Поліцейські встановили особу крадія. Ним виявився 32-річний раніше судимий житель району.У Луцьку встановили особу злодія, котрий на минулому тижні викрав із полиць супермаркету п’ять блоків тютюнових виробів на загальну суму майже 1900 грн. Крадіжку скоїв 46-річний житель Ківерцівського району.Слідчі за обома фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до трьох років.Нагадаємо, в Луцьку співробітники поліції затримали 25-річного лучанина, котрий напередодні здійснив крадіжку із магазину електроінструментів. Чоловік, зокрема, викрав гроші, акумуляторний дриль-шуруповерт та музичну колонку. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України.Сектор комунікації поліції Волинської області© Офіційний сайт Національної поліції: https://vl.npu.gov.ua/news/Informacziya/na-volini-policzejski-rozkrili-kradizhki-iz-supermarketiv/?fbclid=IwAR1kf71jt8xk_vcM23QLDo7D-Zlyqh3EKRjOsjBVEcgWKYcKVsO_Yqcco-s

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію