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Оновили одну з найстаріших рекреаційних зон на Волині

Оновили одну з найстаріших рекреаційних зон на Волині
Нещодавно лісівники Поліського лісгоспу оновили один із перших на Волині рекреаційних пунктів, який був збудований ще 40 років тому – у 1979 році – у 26 кварталі Чорторийського лісництва.

Цей пункт рекреації розміщений понад трасою "Київ – Варшава" і має назву "Затишок", - повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ.

Зі слів найстаршого лісівника Волині Дмитра Захарчука, якому вже виповнилося 79 літ, і який пропрацював майстром лісу 42 роки, ще він особисто долучався до облаштування цієї зони відпочинку: робили бесідки, різьблені фігури української сім’ї та безпосередніх мешканців лісу – зайців, лисиць, диких кабанів, висаджували липи тощо. І навіть пригадує, що назву рекреаційному пункту дали зовсім випадково.

"Сидимо тишком-нишком у цьому затишку… Так і став він "Затишком", – жартує у віршах Дмитро Захарчук.

Зазначають, сутність рекреаційних зон полягає у двосторонньому зв’язку: вплив лісу на відпочиваючих і навпаки – відпочиваючих на ліс. Вплив лісу – пасивний, вплив відпочиваючих – активний. Тому саме вони допомагають отримати максимум задоволення від перебування у лісі, а ліс – захистити від негативного впливу такого відпочинку!

Оновили одну з найстаріших рекреаційних зон на Волині
Оновили одну з найстаріших рекреаційних зон на Волині
Оновили одну з найстаріших рекреаційних зон на Волині
Оновили одну з найстаріших рекреаційних зон на Волині
Оновили одну з найстаріших рекреаційних зон на Волині

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Теги: волинські лісівники, рекреаційна зона, найстаріша
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