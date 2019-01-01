Оновили одну з найстаріших рекреаційних зон на Волині





Цей пункт рекреації розміщений понад трасою "Київ – Варшава" і має назву "Затишок", - повідомляє прес-служба



Зі слів найстаршого лісівника Волині Дмитра Захарчука, якому вже виповнилося 79 літ, і який пропрацював майстром лісу 42 роки, ще він особисто долучався до облаштування цієї зони відпочинку: робили бесідки, різьблені фігури української сім’ї та безпосередніх мешканців лісу – зайців, лисиць, диких кабанів, висаджували липи тощо. І навіть пригадує, що назву рекреаційному пункту дали зовсім випадково.



"Сидимо тишком-нишком у цьому затишку… Так і став він "Затишком", – жартує у віршах Дмитро Захарчук.



Зазначають, сутність рекреаційних зон полягає у двосторонньому зв’язку: вплив лісу на відпочиваючих і навпаки – відпочиваючих на ліс. Вплив лісу – пасивний, вплив відпочиваючих – активний. Тому саме вони допомагають отримати максимум задоволення від перебування у лісі, а ліс – захистити від негативного впливу такого відпочинку!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно лісівники Поліського лісгоспу оновили один із перших на Волині рекреаційних пунктів, який був збудований ще 40 років тому – у 1979 році – у 26 кварталі Чорторийського лісництва.Цей пункт рекреації розміщений понад трасою "Київ – Варшава" і має назву "Затишок", - повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ Зі слів найстаршого лісівника Волині, якому вже виповнилося 79 літ, і який пропрацював майстром лісу 42 роки, ще він особисто долучався до облаштування цієї зони відпочинку: робили бесідки, різьблені фігури української сім’ї та безпосередніх мешканців лісу – зайців, лисиць, диких кабанів, висаджували липи тощо. І навіть пригадує, що назву рекреаційному пункту дали зовсім випадково."Сидимо тишком-нишком у цьому затишку… Так і став він "Затишком", – жартує у віршах Дмитро Захарчук.Зазначають, сутність рекреаційних зон полягає у двосторонньому зв’язку: вплив лісу на відпочиваючих і навпаки – відпочиваючих на ліс. Вплив лісу – пасивний, вплив відпочиваючих – активний. Тому саме вони допомагають отримати максимум задоволення від перебування у лісі, а ліс – захистити від негативного впливу такого відпочинку!

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