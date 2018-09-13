Роз'яснили про порядок розмитнення автомобілів





Про це повідомляє



Так, країною походження транспортних засобів вважається країна, в якій були здійснені останні операції з переробки (виробництва), достатні для того, щоб товар отримав основні характерні риси повністю виготовленого товару. Для підтвердження країни походження товару можуть використовуватися відомості, що містяться в товарних накладних, пакувальних листах, відвантажувальних специфікаціях, сертифікатах відповідності чи якості, митній декларації країни експорту, в паспортах, технічній документації, експертизах уповноважених органів тощо.



Також до додаткових відомостей про країну походження транспортних засобів належить також ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN-код), що є структурованим поєднанням літеро-цифрових позначень, яке надається виробником з метою ідентифікації та містить інформацію про географічну зону та країну виробництва транспортного засобу. Тому стосовно вживаних транспортних засобів, які ввозяться громадянами та оподатковуються за єдиною ставкою мита відповідно до розділу XII Митного Кодексу України, документи, які підтверджують країну походження товару, НЕ ВИМАГАЮТЬСЯ.



На підтвердження того, що транспортні засоби не заборонені до ввезення в Україну, громадяни декларують країну походження транспортних засобів на підставі відомостей, що містяться у VIN-коді. Інформація про VIN-код міститься у технічному паспорті на транспортний засіб та декларується у графі 31 митної декларації.



У графі 44 митної декларації документ про походження транспортних засобів, складений компетентною особою/організацією відповідно до його VIN-коду, зазначається за кодом «7017» згідно з відомчими класифікаторами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 №1011.



Звертають увагу громадян, що такий порядок діє виключно для транспортних засобів, що ввозяться громадянами та оподатковуються за єдиною ставкою мита.



Якщо законодавством запроваджено особливі види мита або якщо в органу доходів і зборів є підстави для підозри в тому, що товар походить з країни, товари якої заборонені до переміщення через митний кордон України, то документ, що підтверджує країну походження товару, має подаватись обов’язково (частина друга статті 44 Митного Кодексу України).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська митниця ДФС у доповнення до роз’яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо підтвердження країни походження товарів, включених до переліку заборонених до ввезення на митну територію України, інформує про порядок декларування походження транспортних засобів.Про це повідомляє Волинська миниця ДФС Так, країною походження транспортних засобів вважається країна, в якій були здійснені останні операції з переробки (виробництва), достатні для того, щоб товар отримав основні характерні риси повністю виготовленого товару. Для підтвердження країни походження товару можуть використовуватися відомості, що містяться в товарних накладних, пакувальних листах, відвантажувальних специфікаціях, сертифікатах відповідності чи якості, митній декларації країни експорту, в паспортах, технічній документації, експертизах уповноважених органів тощо.Також до додаткових відомостей про країну походження транспортних засобів належить також ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN-код), що є структурованим поєднанням літеро-цифрових позначень, яке надається виробником з метою ідентифікації та містить інформацію про географічну зону та країну виробництва транспортного засобу. Тому стосовно вживаних транспортних засобів, які ввозяться громадянами та оподатковуються за єдиною ставкою мита відповідно до розділу XII Митного Кодексу України, документи, які підтверджують країну походження товару, НЕ ВИМАГАЮТЬСЯ.На підтвердження того, що транспортні засоби не заборонені до ввезення в Україну, громадяни декларують країну походження транспортних засобів на підставі відомостей, що містяться у VIN-коді. Інформація про VIN-код міститься у технічному паспорті на транспортний засіб та декларується у графі 31 митної декларації.У графі 44 митної декларації документ про походження транспортних засобів, складений компетентною особою/організацією відповідно до його VIN-коду, зазначається за кодом «7017» згідно з відомчими класифікаторами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 №1011.Звертають увагу громадян, що такий порядок діє виключно для транспортних засобів, що ввозяться громадянами та оподатковуються за єдиною ставкою мита.Якщо законодавством запроваджено особливі види мита або якщо в органу доходів і зборів є підстави для підозри в тому, що товар походить з країни, товари якої заборонені до переміщення через митний кордон України, то документ, що підтверджує країну походження товару, має подаватись обов’язково (частина друга статті 44 Митного Кодексу України).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію