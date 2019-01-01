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Через забруднення повітря Гнідавський завод оштрафували на 425 гривень

Через забруднення повітря Гнідавський завод оштрафували на 425 гривень
Гнідавський завод встиг засипати одну з карт полів фільтрації, куди здійснювали скиди меляси, однак держпродспоживслужба змогла накласти на нього штраф у сумі лише 425 гривень.

Про це йшлося під час засідання постійної комісії облради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів 23 липня, - пишуть Волинські новини.

Як повідомив начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Назар Орел, за письмовим зверненням Гнідавського цукрового заводу та ТзОВ «БіоПЕК» з 9 до 15 липня здійснювали позапланову перевірку дотримання вимог санітарного законодавства на підприємствах. Залучили лабораторію для відбору зразків на межі санітарно-захисної зони полів фільтрації.

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Йдеться про 12 замірів атмосферного повітря на вміст аміаку і сірководню, виявили перевищення граничної концентрації шкідливих речовин в повітрі у 1,8 рази за 90 метрів від полів фільтрації до дачної забудови масиву «Світанок». Заміри здійснювали 10 липня. Виявлене перевищення було порушенням чинних санітарних правил планування та забудови населених пунктів і підставою для накладення на Гнідавський цукровий завод штрафу та винесення припису щодо усунення причин та умов, які сприяють порушенню законодавства.

12 липня отримали лист від Луцької міськради і копії протоколів досліджень, які здійснювала лабораторія на замовлення міськради 9 липня. Результати свідчили про перевищення вмісту аміаку, сірководню та оцтової кислоти у тій самій точці, де робила заміри держпродспоживслужба.

Це стало підставою винесення голові правління цукрового заводу припису. На виконання припису підприємство розробило план заходів щодо усунення забруднення атмосферного повітря. Припинили експлуатацію полів фільтрації і скиди на них стічних вод. Передбачили також рекультивацію полів. Наразі з трьох карт, на які здійснювали злив меляси, одну повністю засипали шаром ґрунту, наступну майже на третину встигли засипати. Підприємство, зі слів чиновника, продовжує заплановані роботи з рекультивації.

Своєю чергою, члени комісії підділи сумніву ефективність діяльності держпродспоживслужби у сфері проблеми поширення смороду у місті, штраф у розмірі 425 гривень, який наклали на підприємство-порушник, назвали знущанням.

«ККД ваш дорівнює нулю», – заявив депутат Ігор Лех.





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Теги: сморід, Луцьк, Гнідавський завод
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Коментарі 4
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Чиновники, ви знущаєтесь з нас? 425 гривень????
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Вирішити дану проблему дуже просто! Беремо цього Орла і все його кодло, ставимо на березі "полів фільтрацій" намети для них і не випускаємо звідти, поки не перестане смердіти. Нехай у№обки відчують результат своєї бездіяльності. Думаю через декілька годин, ригаючи, почнуть засипати ці відстійники вручну.
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425 000 грн!!!! Ви нулі не забули?!!! Ідіотизм!!!
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В Луцьку живе повністью безхребетний народ ,раз дозволяє корумпованим чинушам і суддям з себе так знущатись .Так вам і треба -дихайте глибше .
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