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На Закарпатті дитину вбило струмом

На Закарпатті дитину вбило струмом
У селі Ділове на Закарпатті від струму загинув 7-річний хлопчик.

Неподалік лісосмуги він випадково наступив на електропровід, який обірвався після нещодавнього буревію, повідомляє Нацполіція, - пише Gazeta.ua

Так, від сильного удару струмом втратив свідомість. Люди викликали медиків, та дитина померла у машині швидкої допомоги.

Відкрили кримінальну справу.

Енергетики випадок поки не коментують.

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Теги: Закарпаття, смерть дитини, буревій
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