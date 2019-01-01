На Закарпатті дитину вбило струмом
Сьогодні, 14:07
У селі Ділове на Закарпатті від струму загинув 7-річний хлопчик.
Неподалік лісосмуги він випадково наступив на електропровід, який обірвався після нещодавнього буревію, повідомляє Нацполіція, - пише Gazeta.ua
Так, від сильного удару струмом втратив свідомість. Люди викликали медиків, та дитина померла у машині швидкої допомоги.
Відкрили кримінальну справу.
Енергетики випадок поки не коментують.
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Неподалік лісосмуги він випадково наступив на електропровід, який обірвався після нещодавнього буревію, повідомляє Нацполіція, - пише Gazeta.ua
Так, від сильного удару струмом втратив свідомість. Люди викликали медиків, та дитина померла у машині швидкої допомоги.
Відкрили кримінальну справу.
Енергетики випадок поки не коментують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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