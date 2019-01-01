Перекриття траси «Київ-Ковель-Ягодин»: пропускають маршрутки, автобуси та авто з дітьми. ВІДЕО

Водії вантажівок перекрили трасу "Київ-Ковель-Ягодин". Наразі тривають перемовини поліції з водіями задля того, щоб трасу розблокували.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.Нагадаємо, поблизу села Люблинець Ковельського районуВодії безперервно ходять по нерегульованому пішохідному переході, обмежуючи при цьому рух транспорту в обох напрямках. За їхніми словами, мета акції - відновлення видачі дозволів для перевезення вантажів.Кількість учасників – орієнтовно 50 осіб: вони пропускають лише маршрутні транспортні засоби, автобуси, автомобілі з дітьми і вагітними та спецтранспорт.Попередньо відомо, що учасники акції сповістили органи влади про свій захід.«Патрульна поліція регулює рух транспорту. Керівництво веде перемовини з протестувальниками.Водіїв просимо враховувати ці обставини та об’їжджати місця протесту», – йдеться у повідомленні.