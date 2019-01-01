Перекриття траси «Київ-Ковель-Ягодин»: пропускають маршрутки, автобуси та авто з дітьми. ВІДЕО
Сьогодні, 14:30
Водії вантажівок перекрили трасу "Київ-Ковель-Ягодин". Наразі тривають перемовини поліції з водіями задля того, щоб трасу розблокували.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Нагадаємо, поблизу села Люблинець Ковельського району водії фур перекрили трасу М-07 (Київ-Ковель-Ягодин).
Водії безперервно ходять по нерегульованому пішохідному переході, обмежуючи при цьому рух транспорту в обох напрямках. За їхніми словами, мета акції - відновлення видачі дозволів для перевезення вантажів.
Кількість учасників – орієнтовно 50 осіб: вони пропускають лише маршрутні транспортні засоби, автобуси, автомобілі з дітьми і вагітними та спецтранспорт.
Попередньо відомо, що учасники акції сповістили органи влади про свій захід.
«Патрульна поліція регулює рух транспорту. Керівництво веде перемовини з протестувальниками.
Водіїв просимо враховувати ці обставини та об’їжджати місця протесту», – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Нагадаємо, поблизу села Люблинець Ковельського району водії фур перекрили трасу М-07 (Київ-Ковель-Ягодин).
Водії безперервно ходять по нерегульованому пішохідному переході, обмежуючи при цьому рух транспорту в обох напрямках. За їхніми словами, мета акції - відновлення видачі дозволів для перевезення вантажів.
Кількість учасників – орієнтовно 50 осіб: вони пропускають лише маршрутні транспортні засоби, автобуси, автомобілі з дітьми і вагітними та спецтранспорт.
Попередньо відомо, що учасники акції сповістили органи влади про свій захід.
«Патрульна поліція регулює рух транспорту. Керівництво веде перемовини з протестувальниками.
Водіїв просимо враховувати ці обставини та об’їжджати місця протесту», – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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