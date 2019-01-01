Де на Волині та у Луцьку не буде світла 24 липня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 24 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00-17:00с. Рокитниця, вул. Залізнична, Перемоги, Молодіжна2. 09:00-17:00 Магазин, ферма, АЗС-Універсам, Амік, Мавекс, млин, АЗС ОККО с. П’ятидні, вул.: Сільська, Набережна1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 83с.Довгів 09:00-17:00 с. Довге:вул. Берегова,вул. Прибережнавул. Польова2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 357с.Смолява 09:00-17:00 с. Смолява:вул. Колмачівськавул. Зеленська1. 10:00-17:00 с. Космівка вул. Б.Хмельницького,вул.Центральна2. ПЛ-0,4 Л-1 від КТП- буде виконуватись чистка траси 9:30-16:30 263 с. Бужанка вул.Корзюка1. ПЛ-0,4кВ Л-2, Л-4 КТП-55 09:30 – 17:00 ПП Матвійчук В.І. с. Видерта, вул. Коніщука.1.ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-3279:00-16:00ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-327смт.ЦуманьПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-327 смт.Цуманьвул.Терешкової,21-29/непарні/,36-58/парні,2. ПЛ-10 кВ 108-03 09:00-17:00 КТП-5 с.ОзерцеКТП-11 с.НебіжкаЦеркваВідділ освітиФОП Козицька Руслана ВолодимирівнаКТП-13 с.ОзерцеСвято-Покровська релігійна громадаВідділ освітиКіверцівське сільське споживче товариствоПАТ "Укртелеком"КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"Сільська рада ОзерцеФОП Бандура Микола АнанійовичПрАТ "Київстар "КТП-23 с.КульчинТзОВ "Царство Нептуна"ФОП Павленко Віталій АнатолійовичРак Галина ІванівнаКТП-49 с.ДачнеТзОВ "Футбольний клуб "Волинь"КТП-235 с.НебіжкаФОП Фещук Ольга ІванівнаПП "Корсар"КТП-316 с.КульчинФОП Олексієвець Микола ПетровичКТП-382ЗТП-384 с.ДачнеВідділ освітиПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГКТП-420 с.ОзерцеФОП Лащук Лілія МиколаївнаКТП-441 с.НебіжкаОК "Гаївка"КТП-442 с.НебіжкаОК "Гаївка"КТП-511 с.ДачнеПобут.споживач Зайцева Анелія АркадіївнаКТП-540 с.ОзерцеДП "Прикарпатзахідтранс" ПЗ ВАТ Трубопровідного трКТП-543 с.КульчинПобут.споживач Панасюк М.В.КТП-558 с.ОзерцеФОП Глушко Галина МихайлівнаКТП-5 с.Озерцевул.ЖовтневаКТП-11 с.Небіжкавул.Котляревськоговул.М.Вовчка,вул.ЗеленаКТП-13 с.Озерцевул.Жовтнева, вул.1-го ТравняКТП-23 с.Кульчинвул.Космонавтів, вул.5-го Лютого, вул.Кірова вул.СадоваКТП-49 с.ДачнеКТП-235 с.Небіжкавул.Котляревськоговул.ОзерцівськаКТП-316 с.КульчинКТП-382 с.Прилуцькевул.Дружби,ЗТП-384 с.Дачневул.О.Кошового,вул.ДружбиКТП-420 с.Озерцевул.Тракторна,КТП-441 с.НебіжкаКТП-442 с.НебіжкаКТП-511 с.ДачнеКТП-540 с.ОзерцеКТП-543 с.КульчинКТП-558 с.Озерце1. 9:00-17:002.ПЛ-0,4кВ від КТП №769:00-17:00 Голобське споживче товариствоКовельське МТМОКовельське РайвоЦерква с.БитеньС/Р Радошинс.БитеньІнформацію не наданоВимкнень споживачів не заплановано1. 09:30-17:00Школа, Полонківське споживче товариство. с. Мстишин вул. Центральна, Механізаторів, Степова.2. ПЛ-10 кВ Л-33-09 (КТП-2, 3, 63, 114, 117, 122, 257, 273, 356, 391, 457, 600, 654) 09:00 – 17:00 смт.Торчин : Торчинський професійний ліцей, ПП Сидун О.В., ТзОВ „Торчин-метал”, АТС ПАТ „Укртелеком”, Торчинська районна лікарня, ПП Якушев Б.В., ПП Кревський А.В., ПП Киричук В.С., комунальне підприємство „Зелене господарство”, ПП Волошенюк, ТзОВ «Торчин РТП», ПрАТ «Київстар», ТзОВ «Буд-лідер», ФОП Мольчак Р.В. смт. Торчин вул.Незалежності, Болотнікова, Ватутіна, Грушевського, Каспрука, Лугова, Мічуріна, Нова, Паризької комуни, Петровського1. ПЛ-10кВ Л52-05 від ЗТП-454 до ЛР-166 9:00 – 17:00 Побут, с. ЗаболоттяВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-17:00с. Новосілки.1. ПЛ-0.4 кВ Л-1 ТП-609:00 – 17:00 Магазин «Фреш» м.Нововолинськ:вул.Нововолинська, 44-48, 56вул.садова, 13-17, 24-32вул.Січових Стрільців, 20вул.Шухевича, 5-192. КЛ-10 кВ Л-4, Л-10 ТП-104 09:00 – 17:00 м.Нововолинськ15-й мікрорайон, 23, 24, 25, 26Інформацію не надано1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 с.Уляники рибучасток, свинарник. с.Уляники вул.Центральна.2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-242 9:00-17:00 с.Ольганівка вул.Гранична, 32-56,59-79.3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-377 9:00-17:00 с.Копачівка СКЗ, кіоск, торговий павільйон, с.Копачівка вул.Першотравнева,73-131, 50-128, 51-71,4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна6. КТП-383 9:00-17:00 с.Літогоще дитячий садок, станція зв’язку, артсвердловина дит. садка с.Літогоща, вул.Новоселів, буд.1-11, 2-167. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски8. ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, ГРП, м.Рожище вул.Куліша,26-115,Шевченка,107-144,83-105, Чехова,13-30,Лугова, П.Савєльєвої,1-34, Островського,1-45,Лермонтова,14,Кольцова,41-51,К.Шолокадзе,45-91,52-114,9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-47 9:00-17:00 с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова11. ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-325 9:00-17:00 с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру13. ЗТП-87 9:00-17:00 ЗОШ №2, музична школа, музей, райсоцзабез, магазин "Гостинець", Релігійна громада "Свідки Єгови", ПП "Контакт", Громада ЄХБ м.Рожище, П-ць Ковальчук Ю.О. м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців, І.Франка, Філатова, 1Травня,8, Привокзальна, О.Степанюка, Грабовського14. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-331 9:00-17:00 м.Рожище лікарня.15. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м.Рожище притулок, адмінприміщення, КНС. м.Рожище вул.Куліша, 28А,30А,32А,34А.1. ПЛ-10-Л-27-08КТП-191 10:00-16:00 с. Залюття, Чевель, Текля,Глухи-повністюСт.Вижва вул.Михайлівська, Ювілейна1. ПЛ-0,4 кВ КТП-227 10:00-16:00 Школа с.Овлочин