Де на Волині та у Луцьку не буде світла 24 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 24 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Рокитниця, вул. Залізнична, Перемоги, Молодіжна
2. 09:00-17:00 Магазин, ферма, АЗС-Універсам, Амік, Мавекс, млин, АЗС ОККО с. П’ятидні, вул.: Сільська, Набережна
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 83
с.Довгів 09:00-17:00 с. Довге:
вул. Берегова,
вул. Прибережна
вул. Польова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 357
с.Смолява 09:00-17:00 с. Смолява:
вул. Колмачівська
вул. Зеленська
Іваничівський район
1. 10:00-17:00 с. Космівка вул. Б.Хмельницького,
вул.Центральна
2. ПЛ-0,4 Л-1 від КТП- буде виконуватись чистка траси 9:30-16:30 263 с. Бужанка вул.Корзюка
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2, Л-4 КТП-55 09:30 – 17:00 ПП Матвійчук В.І. с. Видерта, вул. Коніщука.
Ківерцівський район
1.
ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-327
9:00-16:00
ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-327смт.Цумань
ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-327 смт.Цумань
вул.Терешкової,21-29/непарні/,36-58/парні,
2. ПЛ-10 кВ 108-03 09:00-17:00 КТП-5 с.Озерце
КТП-11 с.Небіжка
Церква
Відділ освіти
ФОП Козицька Руслана Володимирівна
КТП-13 с.Озерце
Свято-Покровська релігійна громада
Відділ освіти
Ківерцівське сільське споживче товариство
ПАТ "Укртелеком"
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Сільська рада Озерце
ФОП Бандура Микола Ананійович
ПрАТ "Київстар "
КТП-23 с.Кульчин
ТзОВ "Царство Нептуна"
ФОП Павленко Віталій Анатолійович
Рак Галина Іванівна
КТП-49 с.Дачне
ТзОВ "Футбольний клуб "Волинь"
КТП-235 с.Небіжка
ФОП Фещук Ольга Іванівна
ПП "Корсар"
КТП-316 с.Кульчин
ФОП Олексієвець Микола Петрович
КТП-382
ЗТП-384 с.Дачне
Відділ освіти
ПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГ
КТП-420 с.Озерце
ФОП Лащук Лілія Миколаївна
КТП-441 с.Небіжка
ОК "Гаївка"
КТП-442 с.Небіжка
ОК "Гаївка"
КТП-511 с.Дачне
Побут.споживач Зайцева Анелія Аркадіївна
КТП-540 с.Озерце
ДП "Прикарпатзахідтранс" ПЗ ВАТ Трубопровідного тр
КТП-543 с.Кульчин
Побут.споживач Панасюк М.В.
КТП-558 с.Озерце
ФОП Глушко Галина Михайлівна
КТП-5 с.Озерце
вул.Жовтнева
КТП-11 с.Небіжка
вул.Котляревського
вул.М.Вовчка,вул.Зелена
КТП-13 с.Озерце
вул.Жовтнева, вул.1-го Травня
КТП-23 с.Кульчин
вул.Космонавтів, вул.5-го Лютого, вул.Кірова вул.Садова
КТП-49 с.Дачне
КТП-235 с.Небіжка
вул.Котляревського
вул.Озерцівська
КТП-316 с.Кульчин
КТП-382 с.Прилуцьке
вул.Дружби,
ЗТП-384 с.Дачне
вул.О.Кошового,
вул.Дружби
КТП-420 с.Озерце
вул.Тракторна,
КТП-441 с.Небіжка
КТП-442 с.Небіжка
КТП-511 с.Дачне
КТП-540 с.Озерце
КТП-543 с.Кульчин
КТП-558 с.Озерце
Ковельський район
1. 9:00-17:00
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №76
9:00-17:00 Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
Ковельське Райво
Церква с.Битень
С/Р Радошин
с.Битень
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 09:30-17:00
Школа, Полонківське споживче товариство. с. Мстишин вул. Центральна, Механізаторів, Степова.
2. ПЛ-10 кВ Л-33-09 (КТП-2, 3, 63, 114, 117, 122, 257, 273, 356, 391, 457, 600, 654) 09:00 – 17:00 смт.Торчин : Торчинський професійний ліцей, ПП Сидун О.В., ТзОВ „Торчин-метал”, АТС ПАТ „Укртелеком”, Торчинська районна лікарня, ПП Якушев Б.В., ПП Кревський А.В., ПП Киричук В.С., комунальне підприємство „Зелене господарство”, ПП Волошенюк, ТзОВ «Торчин РТП», ПрАТ «Київстар», ТзОВ «Буд-лідер», ФОП Мольчак Р.В. смт. Торчин вул.Незалежності, Болотнікова, Ватутіна, Грушевського, Каспрука, Лугова, Мічуріна, Нова, Паризької комуни, Петровського
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-10кВ Л52-05 від ЗТП-454 до ЛР-166 9:00 – 17:00 Побут, с. Заболоття
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. 10:00-17:00
с. Новосілки.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 кВ Л-1 ТП-6
09:00 – 17:00 Магазин «Фреш» м.Нововолинськ:
вул.Нововолинська, 44-48, 56
вул.садова, 13-17, 24-32
вул.Січових Стрільців, 20
вул.Шухевича, 5-19
2. КЛ-10 кВ Л-4, Л-10 ТП-104 09:00 – 17:00 м.Нововолинськ
15-й мікрорайон, 23, 24, 25, 26
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 с.Уляники рибучасток, свинарник. с.Уляники вул.Центральна.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-242 9:00-17:00 с.Ольганівка вул.Гранична, 32-56,59-79.
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-377 9:00-17:00 с.Копачівка СКЗ, кіоск, торговий павільйон, с.Копачівка вул.Першотравнева,73-131, 50-128, 51-71,
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6. КТП-383 9:00-17:00 с.Літогоще дитячий садок, станція зв’язку, артсвердловина дит. садка с.Літогоща, вул.Новоселів, буд.1-11, 2-16
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски
8. ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, ГРП, м.Рожище вул.Куліша,26-115,Шевченка,107-144,83-105, Чехова,13-30,Лугова, П.Савєльєвої,1-34, Островського,1-45,Лермонтова,14,Кольцова,41-51,К.Шолокадзе,45-91,52-114,
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-47 9:00-17:00 с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
11. ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-325 9:00-17:00 с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
13. ЗТП-87 9:00-17:00 ЗОШ №2, музична школа, музей, райсоцзабез, магазин "Гостинець", Релігійна громада "Свідки Єгови", ПП "Контакт", Громада ЄХБ м.Рожище, П-ць Ковальчук Ю.О. м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців, І.Франка, Філатова, 1Травня,8, Привокзальна, О.Степанюка, Грабовського
14. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-331 9:00-17:00 м.Рожище лікарня.
15. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м.Рожище притулок, адмінприміщення, КНС. м.Рожище вул.Куліша, 28А,30А,32А,34А.
Старовижівський район
1. ПЛ-10-Л-27-08
КТП-191 10:00-16:00 с. Залюття, Чевель, Текля,
Глухи-повністю
Ст.Вижва вул.Михайлівська, Ювілейна
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-227 10:00-16:00 Школа с.Овлочин
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Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Рокитниця, вул. Залізнична, Перемоги, Молодіжна
2. 09:00-17:00 Магазин, ферма, АЗС-Універсам, Амік, Мавекс, млин, АЗС ОККО с. П’ятидні, вул.: Сільська, Набережна
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 83
с.Довгів 09:00-17:00 с. Довге:
вул. Берегова,
вул. Прибережна
вул. Польова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 357
с.Смолява 09:00-17:00 с. Смолява:
вул. Колмачівська
вул. Зеленська
Іваничівський район
1. 10:00-17:00 с. Космівка вул. Б.Хмельницького,
вул.Центральна
2. ПЛ-0,4 Л-1 від КТП- буде виконуватись чистка траси 9:30-16:30 263 с. Бужанка вул.Корзюка
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2, Л-4 КТП-55 09:30 – 17:00 ПП Матвійчук В.І. с. Видерта, вул. Коніщука.
Ківерцівський район
1.
ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-327
9:00-16:00
ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-327смт.Цумань
ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-327 смт.Цумань
вул.Терешкової,21-29/непарні/,36-58/парні,
2. ПЛ-10 кВ 108-03 09:00-17:00 КТП-5 с.Озерце
КТП-11 с.Небіжка
Церква
Відділ освіти
ФОП Козицька Руслана Володимирівна
КТП-13 с.Озерце
Свято-Покровська релігійна громада
Відділ освіти
Ківерцівське сільське споживче товариство
ПАТ "Укртелеком"
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Сільська рада Озерце
ФОП Бандура Микола Ананійович
ПрАТ "Київстар "
КТП-23 с.Кульчин
ТзОВ "Царство Нептуна"
ФОП Павленко Віталій Анатолійович
Рак Галина Іванівна
КТП-49 с.Дачне
ТзОВ "Футбольний клуб "Волинь"
КТП-235 с.Небіжка
ФОП Фещук Ольга Іванівна
ПП "Корсар"
КТП-316 с.Кульчин
ФОП Олексієвець Микола Петрович
КТП-382
ЗТП-384 с.Дачне
Відділ освіти
ПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГ
КТП-420 с.Озерце
ФОП Лащук Лілія Миколаївна
КТП-441 с.Небіжка
ОК "Гаївка"
КТП-442 с.Небіжка
ОК "Гаївка"
КТП-511 с.Дачне
Побут.споживач Зайцева Анелія Аркадіївна
КТП-540 с.Озерце
ДП "Прикарпатзахідтранс" ПЗ ВАТ Трубопровідного тр
КТП-543 с.Кульчин
Побут.споживач Панасюк М.В.
КТП-558 с.Озерце
ФОП Глушко Галина Михайлівна
КТП-5 с.Озерце
вул.Жовтнева
КТП-11 с.Небіжка
вул.Котляревського
вул.М.Вовчка,вул.Зелена
КТП-13 с.Озерце
вул.Жовтнева, вул.1-го Травня
КТП-23 с.Кульчин
вул.Космонавтів, вул.5-го Лютого, вул.Кірова вул.Садова
КТП-49 с.Дачне
КТП-235 с.Небіжка
вул.Котляревського
вул.Озерцівська
КТП-316 с.Кульчин
КТП-382 с.Прилуцьке
вул.Дружби,
ЗТП-384 с.Дачне
вул.О.Кошового,
вул.Дружби
КТП-420 с.Озерце
вул.Тракторна,
КТП-441 с.Небіжка
КТП-442 с.Небіжка
КТП-511 с.Дачне
КТП-540 с.Озерце
КТП-543 с.Кульчин
КТП-558 с.Озерце
Ковельський район
1. 9:00-17:00
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №76
9:00-17:00 Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
Ковельське Райво
Церква с.Битень
С/Р Радошин
с.Битень
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 09:30-17:00
Школа, Полонківське споживче товариство. с. Мстишин вул. Центральна, Механізаторів, Степова.
2. ПЛ-10 кВ Л-33-09 (КТП-2, 3, 63, 114, 117, 122, 257, 273, 356, 391, 457, 600, 654) 09:00 – 17:00 смт.Торчин : Торчинський професійний ліцей, ПП Сидун О.В., ТзОВ „Торчин-метал”, АТС ПАТ „Укртелеком”, Торчинська районна лікарня, ПП Якушев Б.В., ПП Кревський А.В., ПП Киричук В.С., комунальне підприємство „Зелене господарство”, ПП Волошенюк, ТзОВ «Торчин РТП», ПрАТ «Київстар», ТзОВ «Буд-лідер», ФОП Мольчак Р.В. смт. Торчин вул.Незалежності, Болотнікова, Ватутіна, Грушевського, Каспрука, Лугова, Мічуріна, Нова, Паризької комуни, Петровського
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-10кВ Л52-05 від ЗТП-454 до ЛР-166 9:00 – 17:00 Побут, с. Заболоття
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. 10:00-17:00
с. Новосілки.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 кВ Л-1 ТП-6
09:00 – 17:00 Магазин «Фреш» м.Нововолинськ:
вул.Нововолинська, 44-48, 56
вул.садова, 13-17, 24-32
вул.Січових Стрільців, 20
вул.Шухевича, 5-19
2. КЛ-10 кВ Л-4, Л-10 ТП-104 09:00 – 17:00 м.Нововолинськ
15-й мікрорайон, 23, 24, 25, 26
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 с.Уляники рибучасток, свинарник. с.Уляники вул.Центральна.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-242 9:00-17:00 с.Ольганівка вул.Гранична, 32-56,59-79.
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-377 9:00-17:00 с.Копачівка СКЗ, кіоск, торговий павільйон, с.Копачівка вул.Першотравнева,73-131, 50-128, 51-71,
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6. КТП-383 9:00-17:00 с.Літогоще дитячий садок, станція зв’язку, артсвердловина дит. садка с.Літогоща, вул.Новоселів, буд.1-11, 2-16
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски
8. ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, ГРП, м.Рожище вул.Куліша,26-115,Шевченка,107-144,83-105, Чехова,13-30,Лугова, П.Савєльєвої,1-34, Островського,1-45,Лермонтова,14,Кольцова,41-51,К.Шолокадзе,45-91,52-114,
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-47 9:00-17:00 с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
11. ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-325 9:00-17:00 с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
13. ЗТП-87 9:00-17:00 ЗОШ №2, музична школа, музей, райсоцзабез, магазин "Гостинець", Релігійна громада "Свідки Єгови", ПП "Контакт", Громада ЄХБ м.Рожище, П-ць Ковальчук Ю.О. м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців, І.Франка, Філатова, 1Травня,8, Привокзальна, О.Степанюка, Грабовського
14. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-331 9:00-17:00 м.Рожище лікарня.
15. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м.Рожище притулок, адмінприміщення, КНС. м.Рожище вул.Куліша, 28А,30А,32А,34А.
Старовижівський район
1. ПЛ-10-Л-27-08
КТП-191 10:00-16:00 с. Залюття, Чевель, Текля,
Глухи-повністю
Ст.Вижва вул.Михайлівська, Ювілейна
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-227 10:00-16:00 Школа с.Овлочин
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