Волинська спортсменка розповіла про здобуте «золото» в Італії. ВІДЕО

Ірина Климець в секторі для метання молота в боротьбі з найсильнішими представницями цього виду спорту здобула золото.



Спортсменка показала результат 71 метр 25 сантиметрів, який став недосяжним для її головної конкурентки полячки Мальвіни Копрон - інформує



Незважаючи на перемогу, Ірина каже, що результат мав бути ще кращим.



«На Універсіаду в Неаполь я їхала однією з фавориток цих змагань. Основною моєю суперницею була полячка Мальвіна Копрон, особистий рекорд якої 76, 75 м. Про свій результат хочу сказати, що це мої тренувальні метри. Під час змагань хотілося б метати далі, показувати ті метри, на які я готуюся і вже готова. Та через незначні технічні помилки та хвилювання невдалося це показати», - каже Ірина Климець.



Спортсменка назарі перебуває на навчально-тренувальних зборах на олімпійській базі Конча-Заспа. Там, каже, готується до чемпіонату світу, який відбудеться в столиці Катару.



«Основний старт — це Чемпіонат світу в Досі, який буде проходити наприкінці вересня, початок жовтня, де я планую бути в моїй найкращій формі”, - продовжує розповідь Ірина.



В Катарі, розповідає волинська чемпіонка, серед основних суперниць знову полячка. Щоправда, куди більш титулована, ніж та, яку вона перемогла в Неаполі.



25 липня Ірина приїде до Луцька, де братиме участь в командному чемпіонаті України з легкої атлетики.







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