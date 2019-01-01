У Володимирі встановлюють нову інсталяцію-«зізнання». ФОТО
Сьогодні, 17:07
23-го липня на центральній площі Володимира-Волинського розпочали роботи із встановлення оновленої інсталяції “Я люблю Володимир”.
Додамо, що раніше пройшло обговорення щодо того, як має виглядати інсталяція. На розгляд громадськості представили проекти двох місцевих авторів – художника Івана Сакуляка та архітектора Андрія Гнатюка. В підсумку обрали проект Івана Сакуляки, - пише Буг.
“Сьогодні починаються роботи зі встановлення, до Дня міста організуємо відкриття”, – наголосив міський голова Петро Саганюк.
Нагадаємо, що першу інсталяцію знищили вандали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Додамо, що раніше пройшло обговорення щодо того, як має виглядати інсталяція. На розгляд громадськості представили проекти двох місцевих авторів – художника Івана Сакуляка та архітектора Андрія Гнатюка. В підсумку обрали проект Івана Сакуляки, - пише Буг.
“Сьогодні починаються роботи зі встановлення, до Дня міста організуємо відкриття”, – наголосив міський голова Петро Саганюк.
Нагадаємо, що першу інсталяцію знищили вандали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Відомо, хто очолив громадську раду при Волинській ОДА
Сьогодні, 17:34
У Володимирі встановлюють нову інсталяцію-«зізнання». ФОТО
Сьогодні, 17:07
У Луцьку через прорив труби в районі Старого міста немає води
Сьогодні, 16:40