вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Володимирі встановлюють нову інсталяцію-«зізнання». ФОТО

У Володимирі встановлюють нову інсталяцію-«зізнання». ФОТО
23-го липня на центральній площі Володимира-Волинського розпочали роботи із встановлення оновленої інсталяції “Я люблю Володимир”.

Додамо, що раніше пройшло обговорення щодо того, як має виглядати інсталяція. На розгляд громадськості представили проекти двох місцевих авторів – художника Івана Сакуляка та архітектора Андрія Гнатюка. В підсумку обрали проект Івана Сакуляки, - пише Буг.

“Сьогодні починаються роботи зі встановлення, до Дня міста організуємо відкриття”, – наголосив міський голова Петро Саганюк.

Нагадаємо, що першу інсталяцію знищили вандали.

У Володимирі встановлюють нову інсталяцію-«зізнання». ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир, інсталяція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відомо, хто очолив громадську раду при Волинській ОДА
Сьогодні, 17:34
Під час обстеження на Театральному майдані у 6 людей виявили гепатит С
Сьогодні, 17:28
У Володимирі встановлюють нову інсталяцію-«зізнання». ФОТО
Сьогодні, 17:07
У Ковелі патрульні допомогли жінці, яка лежала у безпорадному стані у квартирі
Сьогодні, 16:48
У Луцьку через прорив труби в районі Старого міста немає води
Сьогодні, 16:40
Схожі новини
У Володимирі з'явиться нова інсталяція. ФОТО У Володимирі з'явиться нова інсталяція. ФОТО
09 квітень, 14:19
Заступнику мера Володимира, якого зловили на хабарі, обрали запобіжний захід Заступнику мера Володимира, якого зловили на хабарі, обрали запобіжний захід
17 липень, 13:10
У Володимирі затримали молодика, який розгулював парком з ножем і кастетом У Володимирі затримали молодика, який розгулював парком з ножем і кастетом
17 липень, 12:27
У Володимирі під час фестивалю «Княжий» продаватимуть алкоголь У Володимирі під час фестивалю «Княжий» продаватимуть алкоголь
11 липень, 15:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині судили чоловіка, який вкрав у пенсіонерки в банку гроші
Сьогодні, 18:00
 0
У самому центрі Луцька – пожежа. ФОТО
Сьогодні, 17:41
 0
Відомо, хто очолив громадську раду при Волинській ОДА
Сьогодні, 17:34
 0
Під час обстеження на Театральному майдані у 6 людей виявили гепатит С
Сьогодні, 17:28
 0
У Володимирі встановлюють нову інсталяцію-«зізнання». ФОТО
Сьогодні, 17:07
 0
Медіа
відео
1/8
﻿