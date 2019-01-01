У Володимирі встановлюють нову інсталяцію-«зізнання». ФОТО





Додамо, що раніше пройшло обговорення щодо того, як має виглядати інсталяція. На розгляд громадськості представили проекти двох місцевих авторів – художника Івана Сакуляка та архітектора Андрія Гнатюка. В підсумку обрали проект Івана Сакуляки, - пише



“Сьогодні починаються роботи зі встановлення, до Дня міста організуємо відкриття”, – наголосив міський голова Петро Саганюк.



Нагадаємо, що першу інсталяцію знищили вандали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23-го липня на центральній площі Володимира-Волинського розпочали роботи із встановлення оновленої інсталяції “Я люблю Володимир”.Додамо, що раніше пройшло обговорення щодо того, як має виглядати інсталяція. На розгляд громадськості представили проекти двох місцевих авторів – художниката архітектора. В підсумку обрали проект Івана Сакуляки, - пише Буг “Сьогодні починаються роботи зі встановлення, до Дня міста організуємо відкриття”, – наголосив міський головаНагадаємо, що першу інсталяцію знищили вандали.

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