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У Луцьку на перехресті перекинулась автівка

У Луцьку на перехресті перекинулась автівка
У Луцьку на перехресті вулиць Метельницького-Глушець перевернувся автомобіль.

Інцидент трапився сьогодні, 23 липня, близько 4 години ранку, - пише патрульна поліція Волинської області.

Поліцейські, які прибули на місце події, надали допомогу водієві і пасажирці, викликали медиків і рятувальників, оскільки від автомобіля було чутно запах газу.

У 25-річного водія були ознаки сп’яніння, що й підтвердила перевірка – 1,73 проміле. На нього склали 2 протоколи.

У Луцьку на перехресті перекинулась автівка
У Луцьку на перехресті перекинулась автівка

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Теги: авто, водій, Луцьк
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