У Луцьку на перехресті перекинулась автівка
Сьогодні, 16:08
У Луцьку на перехресті вулиць Метельницького-Глушець перевернувся автомобіль.
Інцидент трапився сьогодні, 23 липня, близько 4 години ранку, - пише патрульна поліція Волинської області.
Поліцейські, які прибули на місце події, надали допомогу водієві і пасажирці, викликали медиків і рятувальників, оскільки від автомобіля було чутно запах газу.
У 25-річного водія були ознаки сп’яніння, що й підтвердила перевірка – 1,73 проміле. На нього склали 2 протоколи.
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Інцидент трапився сьогодні, 23 липня, близько 4 години ранку, - пише патрульна поліція Волинської області.
Поліцейські, які прибули на місце події, надали допомогу водієві і пасажирці, викликали медиків і рятувальників, оскільки від автомобіля було чутно запах газу.
У 25-річного водія були ознаки сп’яніння, що й підтвердила перевірка – 1,73 проміле. На нього склали 2 протоколи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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