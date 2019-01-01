У Луцьку біля дороги виявили насадження конопель. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.



23 липня патрульні виявили зелені насадження рослинного походження, ззовні схожі на коноплю.



«Рослини були насаджені вздовж грунтової дороги, біля них в окремих місцях витоптана трава. Швидше за все, це самосів», – повідомив поліцейський Олександр з місця події.



Аби встановити можливих осіб, яким можуть належати ці насадження, патрульні викликали слідчо-оперативну групу з Луцького району.



Поліцейські встановлюють всі обставини.





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