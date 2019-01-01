вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку біля дороги виявили насадження конопель. ФОТО

У Луцьку біля дороги виявили насадження конопель. ФОТО
У Луцьку на вулиці Агрономічній виявили самосів коноплі.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

23 липня патрульні виявили зелені насадження рослинного походження, ззовні схожі на коноплю.

«Рослини були насаджені вздовж грунтової дороги, біля них в окремих місцях витоптана трава. Швидше за все, це самосів», – повідомив поліцейський Олександр з місця події.

Аби встановити можливих осіб, яким можуть належати ці насадження, патрульні викликали слідчо-оперативну групу з Луцького району.

Поліцейські встановлюють всі обставини.

У Луцьку біля дороги виявили насадження конопель. ФОТО
У Луцьку біля дороги виявили насадження конопель. ФОТО
У Луцьку біля дороги виявили насадження конопель. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, конопля
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Що за сорт?
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Округ Гузя»: порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ
Сьогодні, 16:35
У «Волині» – восьмеро новачків
Сьогодні, 16:30
У Луцьку біля дороги виявили насадження конопель. ФОТО
Сьогодні, 16:17
У Луцьку на перехресті перекинулась автівка
Сьогодні, 16:08
Округ №21: Івахів зі значним відривом переміг кандидата від «Слуги народу». РЕЗУЛЬТАТИ
Сьогодні, 16:05
Схожі новини
Чоловік з Волині вирощував коноплю на власному подвір'ї Чоловік з Волині вирощував коноплю на власному подвір'ї
04 червень, 15:00
У Луцьку на перехресті перекинулась автівка У Луцьку на перехресті перекинулась автівка
Сьогодні, 16:08
У Луцьку програму «Безпечне місто» розпочнуть із 55-го району. ВІДЕО У Луцьку програму «Безпечне місто» розпочнуть із 55-го району. ВІДЕО
Сьогодні, 16:00
Шаурмою на фестивалі «Тарас Бульба» людей отруїв підприємець з Луцька Шаурмою на фестивалі «Тарас Бульба» людей отруїв підприємець з Луцька
Сьогодні, 15:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку через прорив труб в районі Старого міста немає води
Сьогодні, 16:40
 0
«Округ Гузя»: порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ
Сьогодні, 16:35
 0
Волинянину, який підпалив «Дім молитви», дали «умовний» термін
Сьогодні, 16:35
 0
У «Волині» – восьмеро новачків
Сьогодні, 16:30
 0
У Луцьку біля дороги виявили насадження конопель. ФОТО
Сьогодні, 16:17
 0
Медіа
відео
1/8
﻿