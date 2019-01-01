У Луцьку біля дороги виявили насадження конопель. ФОТО
Сьогодні, 16:17
У Луцьку на вулиці Агрономічній виявили самосів коноплі.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
23 липня патрульні виявили зелені насадження рослинного походження, ззовні схожі на коноплю.
«Рослини були насаджені вздовж грунтової дороги, біля них в окремих місцях витоптана трава. Швидше за все, це самосів», – повідомив поліцейський Олександр з місця події.
Аби встановити можливих осіб, яким можуть належати ці насадження, патрульні викликали слідчо-оперативну групу з Луцького району.
Поліцейські встановлюють всі обставини.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
23 липня патрульні виявили зелені насадження рослинного походження, ззовні схожі на коноплю.
«Рослини були насаджені вздовж грунтової дороги, біля них в окремих місцях витоптана трава. Швидше за все, це самосів», – повідомив поліцейський Олександр з місця події.
Аби встановити можливих осіб, яким можуть належати ці насадження, патрульні викликали слідчо-оперативну групу з Луцького району.
Поліцейські встановлюють всі обставини.
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