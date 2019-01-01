У «Волині» – восьмеро новачків

Тарас Михалик, Амбросій Чачуа, Віталій Пономар, Владислав Леванідов, Ярослав Котляров, Андрій Стрижеус, Андрій Зінь та Дмитро Харченко.



Побачити новачків та поспілкуватися із футболістами можна буде на передсезонній презентації команди «Волинь», які відбудеться 24 липня о 18:30 у ТРЦ «Порт Сіті»., - йдеться на офіційному сайті

Ось що відомо про нових футболістів «Волині»:



Тарас Михалик – людина, яку навряд чи варто додатково представляти в українському футболі. Уродженець Любешева виступав за столичний ЦСКА та «Закарпаття», а левову частку своєї кар’єри провів у київському «Динамо», у складі якого двічі ставав чемпіоном та володарем Кубка України. Останні шість років Тарас провів у московському «Локомотиві», з яким тричі ставав володарем Кубка Росії та одного разу – чемпіоном. Зіграв 32 матчі за національну збірну України.



Амбросій Чачуа – вихованець рівненського «Вереса» та львівських «УФК-Карпат». Фактично усю свою професійну кар’єру 25-річний захисник/півзахисник провів у «Карпатах», де відіграв п’ять сезонів. В останньому сезоні захищав кольори казахстанського «Акжайика» та грузинського «Торпедо» з Кутаїсі, з яким став володарем Суперкубка Грузії. Виступав також за юнацьку та молодіжну збірні України.



Віталій Пономар – досвідчений 29-річний гравець, який підсилить атакувальну ланку. Протягом кар’єри виступав за луганський «Комунальник», донецький «Шахтар», «Полтаву», свердловський «Шахтар», «УкрАгроКом», а останні п’ять сезонів провів у «Олександрії», з якою влітку став бронзовим призером УПЛ. Віталій уже встиг відзначитися дебютним голом за «Волинь» в останньому спарингу проти ПФК «Львова».



Владислав Леванідов – 26-річний голкіпер, вихованець київського футболу. Починав у столичному ЦСКА, а протягом останніх восьми сезонів захищав кольори «Олександрії», з якою зібрав повний комплект медалей Першої ліги, після чого пограв у елітному дивізіоні українського футболу.



Ярослав Котляров – ще один новий воротар «Волині». 21-річний футболіст є вихованцем донецького «Олімпіка», за який виступав в усіх вікових рівнях та загравався в УПЛ. Також виступав за миколаївський «Суднобудівник», харківський «Геліос», а останній сезон провів у «Кремені» з Кременчука, разом з яким став абсолютним чемпіоном Другої ліги чемпіонату України.



Андрій Стрижеус – вихованець «Волині». 23-річний півзахисник пройшов з нашою командою усі вікові етапи ДЮФЛУ, також грав за юнацьку та молодіжну команду «Волині». Протягом останніх чотирьох років грав у Білорусі – за брестське «Динамо», «НФК», «Граніт», «Сморгонь» та «Слонім-2017». Проявивши себе протягом зборів, має усі шанси нарешті грати за основну команду рідного міста.



Воротар Дмитро Харченко та захисник Андрій Зінь – випускники «Волині» U-19, з якою навесні стали четвертими в юнацькій Прем’єр-лізі України та були ключовими футболістами тієї команди. Тепер, як і товариші по «Волині» U-19 – Артур Рябов та Назарій Богомаз – матимуть шанс проявити себе в основній команді «Хрестоносців».

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Ось що відомо про нових футболістів «Волині»:– людина, яку навряд чи варто додатково представляти в українському футболі. Уродженець Любешева виступав за столичний ЦСКА та «Закарпаття», а левову частку своєї кар’єри провів у київському «Динамо», у складі якого двічі ставав чемпіоном та володарем Кубка України. Останні шість років Тарас провів у московському «Локомотиві», з яким тричі ставав володарем Кубка Росії та одного разу – чемпіоном. Зіграв 32 матчі за національну збірну України.– вихованець рівненського «Вереса» та львівських «УФК-Карпат». Фактично усю свою професійну кар’єру 25-річний захисник/півзахисник провів у «Карпатах», де відіграв п’ять сезонів. В останньому сезоні захищав кольори казахстанського «Акжайика» та грузинського «Торпедо» з Кутаїсі, з яким став володарем Суперкубка Грузії. Виступав також за юнацьку та молодіжну збірні України.– досвідчений 29-річний гравець, який підсилить атакувальну ланку. Протягом кар’єри виступав за луганський «Комунальник», донецький «Шахтар», «Полтаву», свердловський «Шахтар», «УкрАгроКом», а останні п’ять сезонів провів у «Олександрії», з якою влітку став бронзовим призером УПЛ. Віталій уже встиг відзначитися дебютним голом за «Волинь» в останньому спарингу проти ПФК «Львова».– 26-річний голкіпер, вихованець київського футболу. Починав у столичному ЦСКА, а протягом останніх восьми сезонів захищав кольори «Олександрії», з якою зібрав повний комплект медалей Першої ліги, після чого пограв у елітному дивізіоні українського футболу.– ще один новий воротар «Волині». 21-річний футболіст є вихованцем донецького «Олімпіка», за який виступав в усіх вікових рівнях та загравався в УПЛ. Також виступав за миколаївський «Суднобудівник», харківський «Геліос», а останній сезон провів у «Кремені» з Кременчука, разом з яким став абсолютним чемпіоном Другої ліги чемпіонату України.– вихованець «Волині». 23-річний півзахисник пройшов з нашою командою усі вікові етапи ДЮФЛУ, також грав за юнацьку та молодіжну команду «Волині». Протягом останніх чотирьох років грав у Білорусі – за брестське «Динамо», «НФК», «Граніт», «Сморгонь» та «Слонім-2017». Проявивши себе протягом зборів, має усі шанси нарешті грати за основну команду рідного міста.та захисник– випускники «Волині» U-19, з якою навесні стали четвертими в юнацькій Прем’єр-лізі України та були ключовими футболістами тієї команди. Тепер, як і товариші по «Волині» U-19 – Артур Рябов та Назарій Богомаз – матимуть шанс проявити себе в основній команді «Хрестоносців».

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