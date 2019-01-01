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Волинянину, який підпалив «Дім молитви», дали «умовний» термін

Волинянину, який підпалив «Дім молитви», дали «умовний» термін
27-річний волинянин, який у селі Ярівка підпалив «Дім молитви», отримав умовне покарання.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Волинській області.

Увечері 14 листопада 2018 року нетверезий молодик на одній із АЗС у Горохові відкрито викрав дві пачки цигарок та утік, не заплативши за них.

Діставшись рідного села, уже вночі 15 листопада, чоловік прихопив оберемок соломи, поклав його під двері Дому молитви релігійної громади «Християн віри Євангельської» та підпалив.

Споруда не згоріла лиш тому, що мешканці села помітили пожежу та загасили її. Зловмисник же з місця злочину втік.

Дії молодика завдали релігійній громаді майнову шкоду на суму 10000 грн. Збитки ці чоловік, який щиро розкаявся у скоєному, відшкодував.

Горохівський районний суд, визнавши громадянина винним у вчиненні кримінальних правопорушень, призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі зі встановленням 2-річного іспитового строку.

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Теги: суд, Волинь, пожежа
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